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Украинские войска обстреляли три района Донецка натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли три района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска обстреляли три района Донецка натовскими снарядами

Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:35

2023-04-30T10:35

2023-04-30T10:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также представительство сообщило, что в 10.00 тремя "натовскими" снарядами был обстрелян Кировский района Донецка. Кроме того, в 10.10 было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Куйбышевскому району города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донбасс, вооруженные силы украины