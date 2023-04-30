Украинские войска обстреляли три района Донецка натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили 11 снарядов по трем районам Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 9.50 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Также представительство сообщило, что в 10.00 тремя "натовскими" снарядами был обстрелян Кировский района Донецка. Кроме того, в 10.10 было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм по Куйбышевскому району города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.