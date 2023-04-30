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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за два часа выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и населенному пункту Ясиноватая, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T13:21

2023-04-30T13:21

2023-04-30T13:21

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и населенному пункту Ясиноватая, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также представительство сообщило, что в 10.50 и 12.00 украинские войска обстреляли Ясиноватую. Всего было выпущено 11 снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, происшествия