Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ за два часа выпустили 24 снаряда по Донецку и Ясиноватой
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и населенному пункту Ясиноватая, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 11.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 12.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. 12.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Также представительство сообщило, что в 10.50 и 12.00 украинские войска обстреляли Ясиноватую. Всего было выпущено 11 снарядов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.