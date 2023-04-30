https://ria.ru/20230430/dollar-1868806693.html

Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом - РИА Новости, 30.04.2023

Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:52

2023-04-30T08:52

2023-04-30T10:08

в мире

экономика

сша

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского доллара. По словам Котака, сейчас весь мир "отчаянно ищет альтернативную резервную валюту". И для Индии настало подходящее время сделать такой валютой рупию, уверен банкир."Я не думаю, что Европа может сделать свою валюту резервной, потому что это собрание государств Европы. Я не думаю, что у Великобритании или Японии хватит смелости занять эти позиции, хотя и британский фунт, и иена — свободные валюты. Я думаю, что у Китая есть серьезная проблема доверия со многими странами по всему миру", — сказал он. Но для того, чтобы создать мировую резервную валюту, Индия должна проделать долгий путь и построить сильные институты, предупредил Котак. "Она должна создать структуру, которая не зависит от прихоти кого-либо. Механизмы должны быть надежными. Индии нужно доверять. На каждой долларовой купюре есть строчка "в Бога мы верим". Мы должны получить строчку, в которой говорится "в Индию мы верим", чтобы остальной мир вложил свои деньги в альтернативную американскому доллару валюту. Пришло наше время сделать попытку, которая займет у нас, вероятно, десять лет", — заключил банкир. В начале ноября правительство Индии разрешило использовать рупию в международных торговых расчетах. Как пояснило министерство торговли, это должно упростить и облегчить международные торговые операции, учитывая рост интереса к интернационализации рупии.

https://ria.ru/20230429/siriya-1868786453.html

https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html

https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html

сша

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, сша, азия