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Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом
Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом - РИА Новости, 30.04.2023
Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом
Самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:52
2023-04-30T08:52
2023-04-30T10:08
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского доллара. По словам Котака, сейчас весь мир "отчаянно ищет альтернативную резервную валюту". И для Индии настало подходящее время сделать такой валютой рупию, уверен банкир."Я не думаю, что Европа может сделать свою валюту резервной, потому что это собрание государств Европы. Я не думаю, что у Великобритании или Японии хватит смелости занять эти позиции, хотя и британский фунт, и иена — свободные валюты. Я думаю, что у Китая есть серьезная проблема доверия со многими странами по всему миру", — сказал он. Но для того, чтобы создать мировую резервную валюту, Индия должна проделать долгий путь и построить сильные институты, предупредил Котак. "Она должна создать структуру, которая не зависит от прихоти кого-либо. Механизмы должны быть надежными. Индии нужно доверять. На каждой долларовой купюре есть строчка "в Бога мы верим". Мы должны получить строчку, в которой говорится "в Индию мы верим", чтобы остальной мир вложил свои деньги в альтернативную американскому доллару валюту. Пришло наше время сделать попытку, которая займет у нас, вероятно, десять лет", — заключил банкир. В начале ноября правительство Индии разрешило использовать рупию в международных торговых расчетах. Как пояснило министерство торговли, это должно упростить и облегчить международные торговые операции, учитывая рост интереса к интернационализации рупии.
https://ria.ru/20230429/siriya-1868786453.html
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в мире, экономика, сша, азия
В мире, Экономика, США, Азия
Богатейший банкир в Азии назвал доллар крупнейшим финансовым террористом
Глава банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр — РИА Новости. Самый богатый банкир Азии, генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с резкой критикой американского доллара.
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"Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США. Все наши деньги находятся на счетах nostro, и кто-нибудь в США может сказать — вы не сможете снять их с завтрашнего утра. И вы застряли", — сказал он на церемонии вручения премии ET Awards в Дели.
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По словам Котака, сейчас весь мир "отчаянно ищет альтернативную резервную валюту". И для Индии
настало подходящее время сделать такой валютой рупию, уверен банкир.
"Я не думаю, что Европа
может сделать свою валюту резервной, потому что это собрание государств Европы. Я не думаю, что у Великобритании
или Японии
хватит смелости занять эти позиции, хотя и британский фунт, и иена — свободные валюты. Я думаю, что у Китая
есть серьезная проблема доверия со многими странами по всему миру", — сказал он.
Но для того, чтобы создать мировую резервную валюту, Индия должна проделать долгий путь и построить сильные институты, предупредил Котак.
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"Она должна создать структуру, которая не зависит от прихоти кого-либо. Механизмы должны быть надежными. Индии нужно доверять. На каждой долларовой купюре есть строчка "в Бога мы верим". Мы должны получить строчку, в которой говорится "в Индию мы верим", чтобы остальной мир вложил свои деньги в альтернативную американскому доллару валюту. Пришло наше время сделать попытку, которая займет у нас, вероятно, десять лет", — заключил банкир.
В начале ноября правительство Индии разрешило использовать рупию в международных торговых расчетах. Как пояснило министерство торговли, это должно упростить и облегчить международные торговые операции, учитывая рост интереса к интернационализации рупии.
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