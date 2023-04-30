https://ria.ru/20230430/delo-1868900608.html

В Ингушетии завели дело после издевательств над четырехлетней девочкой

В Ингушетии завели дело после издевательств над четырехлетней девочкой - РИА Новости, 30.04.2023

В Ингушетии завели дело после издевательств над четырехлетней девочкой

В Ингушетии возбудили уголовное дело из-за издевательств над четырехлетней девочкой, сообщается на сайте регионального управления СК. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:19

2023-04-30T22:19

2023-04-30T23:13

происшествия

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 30 апр — РИА Новости. В Ингушетии возбудили уголовное дело из-за издевательств над четырехлетней девочкой, сообщается на сайте регионального управления СК.В субботу в приемное отделение Малгобекской больницы доставили малолетнего ребенка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает пострадавшая, состоит на профилактическом учете как неблагополучная. Травмы девочке, предположительно, нанесли ее мать и бабушка. "Следственными органами СК по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по факту доставления с различными травмами в медучреждение малолетнего ребенка. Произведен осмотр места проживания, назначены судебные экспертизы, допрошены гражданские и должностные лица", — говорится в заявлении.Глава региона Махмуд-Али Калиматов призвал провести тщательное расследование произошедшего, а также найти и наказать виновных. По его словам, после случившегося в республике проведут проверку всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. Сейчас состояние девочки оценивается как тяжелое, врачи борются за ее жизнь, добавил он.

https://ria.ru/20230421/delo-1866819133.html

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происшествия, республика ингушетия, россия, махмуд-али калиматов, следственный комитет россии (ск рф)