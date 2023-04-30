На Украине завели дело против известного адвоката, защищавшего Медведчука
Страна.ua: на Украине завели уголовное дело против адвоката Рыбина, защищавшего Медведчука
Заседание суда по делу Виктора Медведчука в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "коллаборационистская деятельность" на адвоката Валентина Рыбина, представлявшего ранее в суде интересы Виктора Медведчука, который был главой политсовета ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сообщает в Telegram-канале издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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"На Украине открыли уголовное дело по статье 111 часть 5 (коллаборационистская деятельность) в отношении известного адвоката Валентина Рыбина", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Как заявляют правоохранители, пишет издание, Рыбин в Херсонской области вступил в должность исполняющего обязанности директора организационно-правового департамента министерства информационной политики. Кроме того, он зарегистрировался для участия в праймериз, которое состоится 10 сентября, на выборах в Законодательное собрание региона.
В сентябре прошлого года Рыбин в интервью РИА Новости сообщал, что 10 марта ему пришлось покинуть Украину из-за опасности уголовного преследования и риска быть убитым ультранационалистами.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.