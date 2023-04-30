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В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче - РИА Новости, 30.04.2023
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02:56 30.04.2023 (обновлено: 03:48 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/dacha-1868793375.html
В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче
В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче - РИА Новости, 30.04.2023
В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче
Родители, готовясь к дачному сезону, должны в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей, советует МЧС России. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:56
2023-04-30T03:48
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Родители, готовясь к дачному сезону, должны в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей, советует МЧС России. Отмечается, что глубокие емкости с водой должны быть расположены так, чтобы ребенок не смог забраться или упасть туда. Спасатели настоятельно рекомендуют, чтобы садовый инвентарь, которым ребенок может пораниться, должен находиться в месте, где малыш его не достанет. "Одевайте ребенка по погоде, но постарайтесь максимально защитить его от насекомых и клещей. Не забудьте про головной убор", - резюмирует МЧС РФ.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче

МЧС: детей на даче надо держать подальше от ядовитых растений и насекомых

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПодготовленные грядки на дачном участке в Московской области
Подготовленные грядки на дачном участке в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Подготовленные грядки на дачном участке в Московской области . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Родители, готовясь к дачному сезону, должны в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей, советует МЧС России.
«
"Ядовитых растений на участке не должно быть", - говорится в памятке, размещенной в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что глубокие емкости с водой должны быть расположены так, чтобы ребенок не смог забраться или упасть туда.
Спасатели настоятельно рекомендуют, чтобы садовый инвентарь, которым ребенок может пораниться, должен находиться в месте, где малыш его не достанет.
"Одевайте ребенка по погоде, но постарайтесь максимально защитить его от насекомых и клещей. Не забудьте про головной убор", - резюмирует МЧС РФ.
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