https://ria.ru/20230430/dacha-1868793375.html

В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче

В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче - РИА Новости, 30.04.2023

В МЧС рассказали, как обезопасить детей на даче

Родители, готовясь к дачному сезону, должны в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей, советует МЧС России. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T02:56

2023-04-30T02:56

2023-04-30T03:48

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Родители, готовясь к дачному сезону, должны в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей, советует МЧС России. Отмечается, что глубокие емкости с водой должны быть расположены так, чтобы ребенок не смог забраться или упасть туда. Спасатели настоятельно рекомендуют, чтобы садовый инвентарь, которым ребенок может пораниться, должен находиться в месте, где малыш его не достанет. "Одевайте ребенка по погоде, но постарайтесь максимально защитить его от насекомых и клещей. Не забудьте про головной убор", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20230219/elektroenergiya-1852932968.html

россия

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2023

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество