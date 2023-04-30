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В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары - РИА Новости, 30.04.2023
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05:47 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/buryatiya-1868797352.html
В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары
В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары - РИА Новости, 30.04.2023
В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары
В Бурятии за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров на общей площади 675 гектаров работали более 230 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T05:47
2023-04-30T05:47
баргузинский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. В Бурятии за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров на общей площади 675 гектаров работали более 230 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. По данным ведомства, за прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском и Баунтовском районах Бурятии. "На тушении работало 232 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 675 гектаров, из которых 10 гектаров - нелесная площадь", - говорится в сообщении. Отмечается, что все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем, одно из них в Баргузинском районе ликвидировано. На утро 30 апреля тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах продолжается. В ведомстве напомнили, что с 4 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Также запрещено бросать горящие спички, окурки и золу, ограничен доступ в лес.
https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html
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баргузинский район, происшествия
Баргузинский район, Происшествия
В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары

В Бурятии более 230 человек работали над тушением лесных пожаров на площади 675 гектаров

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" | Перейти в медиабанкСотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка Заповедное подлеморье в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка "Заповедное подлеморье" в Республике Бурятия. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. В Бурятии за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров на общей площади 675 гектаров работали более 230 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
По данным ведомства, за прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском и Баунтовском районах Бурятии.
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"На тушении работало 232 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 675 гектаров, из которых 10 гектаров - нелесная площадь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем, одно из них в Баргузинском районе ликвидировано.
На утро 30 апреля тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах продолжается.
В ведомстве напомнили, что с 4 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Также запрещено бросать горящие спички, окурки и золу, ограничен доступ в лес.
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