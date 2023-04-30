https://ria.ru/20230430/buryatiya-1868797352.html

В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары

В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары - РИА Новости, 30.04.2023

В Бурятии более 230 человек тушили лесные пожары

В Бурятии за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров на общей площади 675 гектаров работали более 230 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T05:47

2023-04-30T05:47

2023-04-30T05:47

баргузинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574797116_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14c545b824e4d89821a193295cde940d.jpg

УЛАН-УДЭ, 30 апр – РИА Новости. В Бурятии за прошедшие сутки на тушении лесных пожаров на общей площади 675 гектаров работали более 230 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. По данным ведомства, за прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском и Баунтовском районах Бурятии. "На тушении работало 232 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 24 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 675 гектаров, из которых 10 гектаров - нелесная площадь", - говорится в сообщении. Отмечается, что все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнем, одно из них в Баргузинском районе ликвидировано. На утро 30 апреля тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах продолжается. В ведомстве напомнили, что с 4 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности, порубочных остатков запрещено. Также запрещено бросать горящие спички, окурки и золу, ограничен доступ в лес.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867761116.html

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868733594.html

баргузинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баргузинский район, происшествия