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Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки - РИА Новости, 30.04.2023
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17:54 30.04.2023 (обновлено: 19:32 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/bpla-1868869874.html
Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки
Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки - РИА Новости, 30.04.2023
Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки
Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:54
2023-04-30T19:32
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
запорожская область
вооруженные силы рф
россия
сша
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур."Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленных на Украину из США", — сказал собеседник агентства.По его словам, содержимое дрона включало:Представитель силовых структур отметил, что указанные компоненты не смогли бы нанести существенный вред бронетехнике, но "могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц". Таким образом, уничтоженный БПЛА планировали использовать для организации теракта против мирных граждан, подытожил он.Накануне российские военнослужащие также сбили над Энергодаром американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки диверсий.
https://ria.ru/20230430/sklady-1868796020.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки

Российские военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом взрывчатки, произведенной в США

© Фото : @nashenergodar / TelegramОбломки и содержимое сбитого районе Энергодара беспилотника
Обломки и содержимое сбитого районе Энергодара беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : @nashenergodar / Telegram
Обломки и содержимое сбитого районе Энергодара беспилотника
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур.
"Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленных на Украину из США", — сказал собеседник агентства.
© Фото : @nashenergodar / TelegramОбломки и взрывчатка сбитого районе Энергодара беспилотника
Обломки и взрывчатка сбитого районе Энергодара беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : @nashenergodar / Telegram
Обломки и взрывчатка сбитого районе Энергодара беспилотника
По его словам, содержимое дрона включало:
  • пять пластин С4 по 540 граммов (723 грамма в тротиловом эквиваленте), оснащенных магнитным креплением;
  • пять детонаторов — инициаторов взрыва;
  • пять комплектов радиопередатчиков для производства взрыва.
Представитель силовых структур отметил, что указанные компоненты не смогли бы нанести существенный вред бронетехнике, но "могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц".
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Таким образом, уничтоженный БПЛА планировали использовать для организации теракта против мирных граждан, подытожил он.
Накануне российские военнослужащие также сбили над Энергодаром американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки диверсий.
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