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Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки
Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки - РИА Новости, 30.04.2023
Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки
Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T17:54
2023-04-30T17:54
2023-04-30T19:32
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур."Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленных на Украину из США", — сказал собеседник агентства.По его словам, содержимое дрона включало:Представитель силовых структур отметил, что указанные компоненты не смогли бы нанести существенный вред бронетехнике, но "могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц". Таким образом, уничтоженный БПЛА планировали использовать для организации теракта против мирных граждан, подытожил он.Накануне российские военнослужащие также сбили над Энергодаром американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки диверсий.
https://ria.ru/20230430/sklady-1868796020.html
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Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки
Российские военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом взрывчатки, произведенной в США