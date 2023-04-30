https://ria.ru/20230430/bpla-1868869874.html

Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки

Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки - РИА Новости, 30.04.2023

Военные сбили в районе Энергодара БПЛА с грузом американской взрывчатки

Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T17:54

2023-04-30T17:54

2023-04-30T19:32

специальная военная операция на украине

энергодар

украина

запорожская область

вооруженные силы рф

россия

сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868870733_0:556:960:1096_1920x0_80_0_0_e301889282f9271ffb3a59ef05334e04.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 30 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе Энергодара украинский дрон с взрывчатым веществом С4, поставленным из США, сообщил представитель силовых структур."Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленных на Украину из США", — сказал собеседник агентства.По его словам, содержимое дрона включало:Представитель силовых структур отметил, что указанные компоненты не смогли бы нанести существенный вред бронетехнике, но "могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц". Таким образом, уничтоженный БПЛА планировали использовать для организации теракта против мирных граждан, подытожил он.Накануне российские военнослужащие также сбили над Энергодаром американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки диверсий.

https://ria.ru/20230430/sklady-1868796020.html

энергодар

украина

запорожская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, украина, запорожская область, вооруженные силы рф, россия, сша, вооруженные силы украины