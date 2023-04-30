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Киев заявил о подписании контрактов с производителем беспилотников Baykar - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/bespilotniki-1868840894.html
Киев заявил о подписании контрактов с производителем беспилотников Baykar
Киев заявил о подписании контрактов с производителем беспилотников Baykar - РИА Новости, 30.04.2023
Киев заявил о подписании контрактов с производителем беспилотников Baykar
Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar, заявил в воскресенье министр стратегической промышленности страны Александр Камышин в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:21
2023-04-30T14:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
мухаррем индже
сергей лавров
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar, заявил в воскресенье министр стратегической промышленности страны Александр Камышин в своем Telegram-канале. "Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - написал Камышин. По данным пресс-службы ведомства, подписание соглашений состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники "Teknofest 2023", проходящей в эти дни в Стамбуле. Ранее кандидат в президенты Турции и глава партии Memleket Мухаррем Индже заявил РИА Новости, что вопрос возможной приостановки поставок БПЛА Украине турецкой компанией Baykar с государством не связан, речь идет о частной компании. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, мухаррем индже, сергей лавров, нато, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Мухаррем Индже, Сергей Лавров, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Киев заявил о подписании контрактов с производителем беспилотников Baykar

Министр Камышин: Украина подписала три контракта с производителем беспилотников Baykar

© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar
© Кадр из видео компании Baykar
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar, заявил в воскресенье министр стратегической промышленности страны Александр Камышин в своем Telegram-канале.
"Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - написал Камышин.
По данным пресс-службы ведомства, подписание соглашений состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники "Teknofest 2023", проходящей в эти дни в Стамбуле.
Ранее кандидат в президенты Турции и глава партии Memleket Мухаррем Индже заявил РИА Новости, что вопрос возможной приостановки поставок БПЛА Украине турецкой компанией Baykar с государством не связан, речь идет о частной компании.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАМухаррем ИнджеСергей ЛавровНАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
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