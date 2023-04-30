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Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 30.04.2023 (обновлено: 04:11 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html
Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar
Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar - РИА Новости, 30.04.2023
Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar
Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили очередной беспилотник Bayraktar, который... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T04:06
2023-04-30T04:11
специальная военная операция на украине
россия
андрей демин
воздушно-космические силы россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 апр – РИА Новости. Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили очередной беспилотник Bayraktar, который корректировал огонь украинской артиллерии, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Ректор". "Была обнаружена цель, которая по своим летным характеристикам соответствовала БПЛА. После обнаружения цели было произведено ее опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена", — сказал "Ректор".Он отметил, что этот разведывательный беспилотник корректировал огонь артиллерии по российским боевым порядкам, а после его поражения точность стрельбы противника значительно упала. "Кстати, расхваленные "Байрактары" прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели", — добавил зенитчик. Как сообщал ранее командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, российские военные с начала спецоперации уничтожили более ста турецких беспилотников Bayraktar.
https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html
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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Демин, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar

Российский военнослужащий "Ректор": зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar

© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 апр – РИА Новости. Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили очередной беспилотник Bayraktar, который корректировал огонь украинской артиллерии, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Ректор".
"Была обнаружена цель, которая по своим летным характеристикам соответствовала БПЛА. После обнаружения цели было произведено ее опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена", — сказал "Ректор".
Он отметил, что этот разведывательный беспилотник корректировал огонь артиллерии по российским боевым порядкам, а после его поражения точность стрельбы противника значительно упала.
"Кстати, расхваленные "Байрактары" прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели", — добавил зенитчик.
Как сообщал ранее командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, российские военные с начала спецоперации уничтожили более ста турецких беспилотников Bayraktar.
Операторы БПЛА об использовании квадрокоптеров в целях разведки - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками
Вчера, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей ДеминВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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