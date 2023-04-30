https://ria.ru/20230430/bayraktar-1868794872.html

Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar

Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar - РИА Новости, 30.04.2023

Зенитчики ЗВО сбили украинский Bayraktar

Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили очередной беспилотник Bayraktar, который... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T04:06

2023-04-30T04:06

2023-04-30T04:11

специальная военная операция на украине

россия

андрей демин

воздушно-космические силы россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 апр – РИА Новости. Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа во время боевого дежурства уничтожили очередной беспилотник Bayraktar, который корректировал огонь украинской артиллерии, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Ректор". "Была обнаружена цель, которая по своим летным характеристикам соответствовала БПЛА. После обнаружения цели было произведено ее опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена", — сказал "Ректор".Он отметил, что этот разведывательный беспилотник корректировал огонь артиллерии по российским боевым порядкам, а после его поражения точность стрельбы противника значительно упала. "Кстати, расхваленные "Байрактары" прекрасно наш комплекс уничтожает. Это в принципе полуучебная цель, на полигонах мы обстреливаем более тяжелые цели", — добавил зенитчик. Как сообщал ранее командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, российские военные с начала спецоперации уничтожили более ста турецких беспилотников Bayraktar.

https://ria.ru/20230429/bespilotniki-1868776085.html

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россия, андрей демин, воздушно-космические силы россии, безопасность