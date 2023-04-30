https://ria.ru/20230430/bayden-1868823581.html

Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов

Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов - РИА Новости, 30.04.2023

Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов

Президент США Джо Байден пошутил о своем стиле выступлений на публике, самокритично признав, что не имеет привычки отвечать на вопросы журналистов. Видео... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:53

2023-04-30T11:53

2023-04-30T11:53

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о своем стиле выступлений на публике, самокритично признав, что не имеет привычки отвечать на вопросы журналистов. Видео выступления Байдена было опубликовано на сайте газеты Washington Post.Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация белодомовской прессы, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. В последний раз ужин проводился в апреле 2022 года. До этого последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.

https://ria.ru/20230211/bayden-1851387955.html

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден