Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов
Байден пошутил о своем стиле выступлений, признав, что не отвечает на вопросы журналистов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о своем стиле выступлений на публике, самокритично признав, что не имеет привычки отвечать на вопросы журналистов. Видео выступления Байдена было опубликовано на сайте газеты Washington Post.
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"Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту (президента – ред.). Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу", - заявил Байден на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация белодомовской прессы, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. В последний раз ужин проводился в апреле 2022 года. До этого последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.