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Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов - РИА Новости, 30.04.2023
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11:53 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/bayden-1868823581.html
Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов
Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов - РИА Новости, 30.04.2023
Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов
Президент США Джо Байден пошутил о своем стиле выступлений на публике, самокритично признав, что не имеет привычки отвечать на вопросы журналистов. Видео... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:53
2023-04-30T11:53
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о своем стиле выступлений на публике, самокритично признав, что не имеет привычки отвечать на вопросы журналистов. Видео выступления Байдена было опубликовано на сайте газеты Washington Post.Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация белодомовской прессы, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. В последний раз ужин проводился в апреле 2022 года. До этого последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов

Байден пошутил о своем стиле выступлений, признав, что не отвечает на вопросы журналистов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил о своем стиле выступлений на публике, самокритично признав, что не имеет привычки отвечать на вопросы журналистов. Видео выступления Байдена было опубликовано на сайте газеты Washington Post.
«

"Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту (президента – ред.). Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу", - заявил Байден на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Традиция выступать на ужинах, которые устраивает ассоциация белодомовской прессы, зародилась еще в 1924 году при президенте Калвине Кулидже. В последний раз ужин проводился в апреле 2022 года. До этого последние шесть лет ужины либо не проводились, либо первое лицо государства их игнорировало.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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