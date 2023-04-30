https://ria.ru/20230430/bayden-1868810593.html
Байден пошутил над предпринимательскими способностями Маска
Байден пошутил над предпринимательскими способностями Маска - РИА Новости, 30.04.2023
Байден пошутил над предпринимательскими способностями Маска
Президент США Джо Байден пошутил над предпринимательскими способностями американского миллиардера Илона Маска. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:51
2023-04-30T09:51
2023-04-30T09:52
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил над предпринимательскими способностями американского миллиардера Илона Маска. "Я люблю Национальное общественное радио США (NPR)… но NPR нравится не всем. Илон Маск написал в Twitter, что его следует лишить финансирования. Ну, лучший способ заставить NPR исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил", - заявил Байден на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Ранее руководство радиостанции заявило, что больше не будет обновлять свои 52 аккаунта в Twitter, поскольку соцсеть пометила их как "проправительственное СМИ", а затем поменяла пометку на "СМИ, финансируемое правительством". Предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20230430/bayden-1868807377.html
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в мире, сша, илон маск, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден
Байден пошутил над предпринимательскими способностями Маска
Президент США Байден пошутил над предпринимательскими способностями миллиардера Маска
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил над предпринимательскими способностями американского миллиардера Илона Маска.
"Я люблю Национальное общественное радио США (NPR)… но NPR нравится не всем. Илон Маск написал в Twitter, что его следует лишить финансирования. Ну, лучший способ заставить NPR исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил", - заявил Байден на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
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Ранее руководство радиостанции заявило, что больше не будет обновлять свои 52 аккаунта в Twitter, поскольку соцсеть пометила их как "проправительственное СМИ", а затем поменяла пометку на "СМИ, финансируемое правительством".
Предприниматель Илон Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.
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