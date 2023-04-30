https://ria.ru/20230430/bayden-1868807377.html

Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном

Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном - РИА Новости, 30.04.2023

Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:03

2023-04-30T09:03

2023-04-30T10:40

в мире

сша

такер карлсон

джо байден

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона."Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона", — сказал он.После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом засмеялась, хотя некоторое из присутствующих выразили неудовольствие. Президент отреагировал на это словами: "Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно".Об уходе Такера Карлсона Fox News объявил 24 апреля. Отмечается, что такое решение было обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщалось.

https://ria.ru/20230428/karlson-1868331128.html

сша

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в мире, сша, такер карлсон, джо байден