https://ria.ru/20230430/bayden-1868807377.html
Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном
Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном - РИА Новости, 30.04.2023
Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном
Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:03
2023-04-30T09:03
2023-04-30T10:40
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона."Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона", — сказал он.После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом засмеялась, хотя некоторое из присутствующих выразили неудовольствие. Президент отреагировал на это словами: "Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно".Об уходе Такера Карлсона Fox News объявил 24 апреля. Отмечается, что такое решение было обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщалось.
https://ria.ru/20230428/karlson-1868331128.html
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в мире, сша, такер карлсон, джо байден
В мире, США, Такер Карлсон, Джо Байден
Байден посмеялся над уволенным Такером Карлсоном
Президент США Джо Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Президент США Джо Байден во время выступления
на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение с Fox News известного телеведущего Такера Карлсона.
"Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона", — сказал он.
После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом засмеялась, хотя некоторое из присутствующих выразили неудовольствие. Президент отреагировал на это словами: "Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно".
Об уходе Такера Карлсона Fox News объявил 24 апреля. Отмечается, что такое решение было обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщалось.
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена