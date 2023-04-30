В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

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"В одном из городских бассейнов в Балаково работниками была обнаружена восьмилетняя девочка без сознания, которая ранее прибыла в бассейн с мамой. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался. Следственными органами СУСК России по Саратовской области по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.