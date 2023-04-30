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В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса - РИА Новости, 30.04.2023
В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в городе Балаково Саратовской области, следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:17
2023-04-30T10:17
2023-04-30T10:17
происшествия
саратовская область
балаково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в городе Балаково Саратовской области, следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Инцидент произошел в субботу. Министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале уточнил, что девочка утонула в бассейне культурно-спортивного центра "Дельфин" на улице Набережная Леонова, 3А.
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происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
В городе Балаково Саратовской области восьмилетняя девочка утонула в бассейне