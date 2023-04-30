https://ria.ru/20230430/armiya-1868906934.html
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов - РИА Новости, 30.04.2023
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:23
2023-04-30T23:23
2023-04-30T23:23
общество
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_44:0:1548:846_1920x0_80_0_0_4b4a011c7b6223d98595f7afa9cc9765.png
ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, сообщает корреспондент РИА Новости. "В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", - рассказал журналистам Кадыров. Кадыров добавил, что хочет "конкретно подготовленную" команду из людей со всего мира, по его словам, это должны быть патриоты, готовые отдать жизнь не "ради копейки, а ради порядка". "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил он. В феврале Кадыров рассказал о планах создать частную военную компанию, после завершения работы на госслужбе. Тогда он выразил уверенность в успешной реализации данного проекта.
https://ria.ru/20230428/kadyrov-1868613211.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801505597_232:0:1360:846_1920x0_80_0_0_0026676fabfe60a1f9d6bb054612c3d9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов от Запада
ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, сообщает корреспондент РИА Новости.
"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", - рассказал журналистам Кадыров.
Кадыров добавил, что хочет "конкретно подготовленную" команду из людей со всего мира, по его словам, это должны быть патриоты, готовые отдать жизнь не "ради копейки, а ради порядка".
"Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил он.
В феврале Кадыров рассказал о планах создать частную военную компанию, после завершения работы на госслужбе. Тогда он выразил уверенность в успешной реализации данного проекта.
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации