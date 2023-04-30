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Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов - РИА Новости, 30.04.2023
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23:23 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/armiya-1868906934.html
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов - РИА Новости, 30.04.2023
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:23
2023-04-30T23:23
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, сообщает корреспондент РИА Новости. "В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", - рассказал журналистам Кадыров. Кадыров добавил, что хочет "конкретно подготовленную" команду из людей со всего мира, по его словам, это должны быть патриоты, готовые отдать жизнь не "ради копейки, а ради порядка". "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил он. В феврале Кадыров рассказал о планах создать частную военную компанию, после завершения работы на госслужбе. Тогда он выразил уверенность в успешной реализации данного проекта.
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общество, рамзан кадыров
Общество, Рамзан Кадыров
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов

Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов от Запада

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, сообщает корреспондент РИА Новости.
"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", - рассказал журналистам Кадыров.
Кадыров добавил, что хочет "конкретно подготовленную" команду из людей со всего мира, по его словам, это должны быть патриоты, готовые отдать жизнь не "ради копейки, а ради порядка".
"Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил он.
В феврале Кадыров рассказал о планах создать частную военную компанию, после завершения работы на госслужбе. Тогда он выразил уверенность в успешной реализации данного проекта.
Боец добровольческого отряда - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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28 апреля, 21:00
 
ОбществоРамзан Кадыров
 
 
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