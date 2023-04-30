https://ria.ru/20230430/arest-1868892480.html

Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье

Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье - РИА Новости, 30.04.2023

Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье

Суд арестовал виновника массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, жертвами которого стали четыре человека, среди которых два ребенка, сообщается в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T20:55

2023-04-30T20:55

2023-04-30T20:55

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

дтп

наро-фоминск

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал виновника массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, жертвами которого стали четыре человека, среди которых два ребенка, сообщается в телеграм-канале прокураты Московской области. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель "Камаза" врезался в легковые автомобили на светофоре.

https://rsport.ria.ru/20230429/plovchikha-1868781293.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дтп, наро-фоминск