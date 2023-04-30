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Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье - РИА Новости, 30.04.2023
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20:55 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/arest-1868892480.html
Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье
Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье - РИА Новости, 30.04.2023
Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье
Суд арестовал виновника массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, жертвами которого стали четыре человека, среди которых два ребенка, сообщается в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T20:55
2023-04-30T20:55
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дтп
наро-фоминск
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал виновника массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, жертвами которого стали четыре человека, среди которых два ребенка, сообщается в телеграм-канале прокураты Московской области. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель "Камаза" врезался в легковые автомобили на светофоре.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дтп, наро-фоминск
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ДТП, Наро-Фоминск
Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье

Суд арестовал виновника массового ДТП с четырьмя погибшими на Киевском шоссе в Подмосковье

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал виновника массового ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье, жертвами которого стали четыре человека, среди которых два ребенка, сообщается в телеграм-канале прокураты Московской области.
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"С учетом позиции Наро-Фоминской городской прокуратуры суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления ч. 5 ст. 264 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы.
По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель "Камаза" врезался в легковые автомобили на светофоре.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ДТПНаро-Фоминск
 
 
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