https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html
В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери
В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери - РИА Новости, 30.04.2023
В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери
В Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного управления СК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T16:59
2023-04-30T16:59
2023-04-30T20:40
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного управления СК в Telegram-канале."Судом Октябрьского района удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребенка, меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Супружескую пару задержали сегодня днем. По предварительным данным, в пятницу, находясь в своей квартире в Ростове-на-Дону, они "причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери", после чего она умерла.Источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, рассказал о деталях произошедшей трагедии. "Они (супруги) тело девочки расчленили в мясорубке, и по пакетам полиэтиленовым пакетам разложили и спрятали в морозилке. Потом уже хотели выбросить и заявить о ее пропаже", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что мать ребенка действительно сообщила в полицию о пропаже своей дочери. С ее слов, в квартиру проникли некие злоумышленники, усыпили ее газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что их дочь похищена. Но полиция в эту версию не поверила, и вскоре правоохранителям удалось выяснить, что произошло на самом деле. В квартире подозреваемых оперативники изъяли ножи, электромясорубку, пластиковый контейнер с костными останками и 13 полиэтиленовых пакетов, в которых также были останки ребенка.Как заявили полицейским подозреваемые, все произошло случайно, вследствие семейной ссоры. Супруг поругался со своей женой и хотел ударить ее ногой, но попал в голову 8-месячной девочки. На данный момент у РИА Новости нет официального подтверждения этой информации.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Ход расследования взяли под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин и прокуратура.
https://ria.ru/20230430/basseyn-1868814197.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери
Суд в Ростове-на-Дону арестовал супругов, подозреваемых в убийстве восьмимесячной дочери
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости.
В Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного управления СК в Telegram-канале.
"Судом Октябрьского района удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребенка, меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.
Супружескую пару задержали сегодня днем. По предварительным данным, в пятницу, находясь в своей квартире в Ростове-на-Дону, они "причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери", после чего она умерла.
Источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, рассказал о деталях произошедшей трагедии. "Они (супруги) тело девочки расчленили в мясорубке, и по пакетам полиэтиленовым пакетам разложили и спрятали в морозилке. Потом уже хотели выбросить и заявить о ее пропаже", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что мать ребенка действительно сообщила в полицию о пропаже своей дочери. С ее слов, в квартиру проникли некие злоумышленники, усыпили ее газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что их дочь похищена. Но полиция в эту версию не поверила, и вскоре правоохранителям удалось выяснить, что произошло на самом деле. В квартире подозреваемых оперативники изъяли ножи, электромясорубку, пластиковый контейнер с костными останками и 13 полиэтиленовых пакетов, в которых также были останки ребенка.
Как заявили полицейским подозреваемые, все произошло случайно, вследствие семейной ссоры. Супруг поругался со своей женой и хотел ударить ее ногой, но попал в голову 8-месячной девочки. На данный момент у РИА Новости нет официального подтверждения этой информации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Ход расследования взяли под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин и прокуратура.
В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса