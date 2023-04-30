https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html

В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери

В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери - РИА Новости, 30.04.2023

В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери

В Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного управления СК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:59

2023-04-30T16:59

2023-04-30T20:40

происшествия

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр — РИА Новости. В Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного управления СК в Telegram-канале."Судом Октябрьского района удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребенка, меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.Супружескую пару задержали сегодня днем. По предварительным данным, в пятницу, находясь в своей квартире в Ростове-на-Дону, они "причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери", после чего она умерла.Источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, рассказал о деталях произошедшей трагедии. "Они (супруги) тело девочки расчленили в мясорубке, и по пакетам полиэтиленовым пакетам разложили и спрятали в морозилке. Потом уже хотели выбросить и заявить о ее пропаже", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что мать ребенка действительно сообщила в полицию о пропаже своей дочери. С ее слов, в квартиру проникли некие злоумышленники, усыпили ее газом, а когда супруги проснулись, то обнаружили, что их дочь похищена. Но полиция в эту версию не поверила, и вскоре правоохранителям удалось выяснить, что произошло на самом деле. В квартире подозреваемых оперативники изъяли ножи, электромясорубку, пластиковый контейнер с костными останками и 13 полиэтиленовых пакетов, в которых также были останки ребенка.Как заявили полицейским подозреваемые, все произошло случайно, вследствие семейной ссоры. Супруг поругался со своей женой и хотел ударить ее ногой, но попал в голову 8-месячной девочки. На данный момент у РИА Новости нет официального подтверждения этой информации.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Ход расследования взяли под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин и прокуратура.

https://ria.ru/20230430/basseyn-1868814197.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)