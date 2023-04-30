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Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей
Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.04.2023
Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей
Российские суды за прошлый год наложили арест на счета и наличные на более чем 644 миллиарда рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, сказано в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:53
2023-04-30T13:53
2023-04-30T13:53
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские суды за прошлый год наложили арест на счета и наличные на более чем 644 миллиарда рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. Согласно законодательству, денежные средства и другое имущество могут арестовать на стадии расследования, чтобы затем обеспечить ими выплату штрафа, ущерба пострадавшим или конфисковать после приговора. Иногда собственники запрещают распоряжаться или пользоваться имуществом, иногда изымают и передают на хранение. Под арест может попасть имущество людей, не привлеченных к делу, если есть основания полагать, что оно приобретено в результате преступных действий или предназначено для финансирования терроризма и экстремизма, преступной организации. За год российские суды арестовали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги на более чем 4 миллиарда. Арестовывали также наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов, но сумма в статистике не приводится. Также арест был наложен на почти 4 тысячи квартир и домов, столько же земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей, более 4 тысяч телефонов и компьютеров, 839 предметов другой бытовой техники. По приговору судов за год было конфисковано 6,7 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей
По приговору судов за год у виновных в преступлениях конфисковали 6,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские суды за прошлый год наложили арест на счета и наличные на более чем 644 миллиарда рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Согласно законодательству, денежные средства и другое имущество могут арестовать на стадии расследования, чтобы затем обеспечить ими выплату штрафа, ущерба пострадавшим или конфисковать после приговора. Иногда собственники запрещают распоряжаться или пользоваться имуществом, иногда изымают и передают на хранение. Под арест может попасть имущество людей, не привлеченных к делу, если есть основания полагать, что оно приобретено в результате преступных действий или предназначено для финансирования терроризма и экстремизма, преступной организации.
За год российские суды арестовали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги на более чем 4 миллиарда. Арестовывали также наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов, но сумма в статистике не приводится.
Также арест был наложен на почти 4 тысячи квартир и домов, столько же земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей, более 4 тысяч телефонов и компьютеров, 839 предметов другой бытовой техники.
По приговору судов за год было конфисковано 6,7 миллиарда рублей.
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