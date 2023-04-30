https://ria.ru/20230430/arest-1868838532.html

Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей

Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.04.2023

Российские суды за год арестовали 644 миллиарда рублей

Российские суды за прошлый год наложили арест на счета и наличные на более чем 644 миллиарда рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, сказано в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T13:53

2023-04-30T13:53

2023-04-30T13:53

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские суды за прошлый год наложили арест на счета и наличные на более чем 644 миллиарда рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. Согласно законодательству, денежные средства и другое имущество могут арестовать на стадии расследования, чтобы затем обеспечить ими выплату штрафа, ущерба пострадавшим или конфисковать после приговора. Иногда собственники запрещают распоряжаться или пользоваться имуществом, иногда изымают и передают на хранение. Под арест может попасть имущество людей, не привлеченных к делу, если есть основания полагать, что оно приобретено в результате преступных действий или предназначено для финансирования терроризма и экстремизма, преступной организации. За год российские суды арестовали рублевые счета почти на 640 миллиардов рублей и наличные деньги на более чем 4 миллиарда. Арестовывали также наличные в иностранной валюте, в том числе более 500 счетов, но сумма в статистике не приводится. Также арест был наложен на почти 4 тысячи квартир и домов, столько же земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей, более 4 тысяч телефонов и компьютеров, 839 предметов другой бытовой техники. По приговору судов за год было конфисковано 6,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220527/magomedovy-1791342724.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия