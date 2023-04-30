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Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 30.04.2023
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:41
2023-04-30T09:41
2023-04-30T09:45
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве. Ранее издание The Indian Express сообщило, что серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована в индийском штате Гоа по обвинению в продаже наркотиков. По информации издания, бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало в Гоа троих человек, в их числе оказались двое россиян: Варганова и бывший полицейский, имя которого не называется. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте. Согласно отчету полиции, пишет СМИ, Варганова на протяжении последних лет проживает в Индии и занималась продажей наркотиков иностранцам.
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гоа, россия, индия, в мире
Гоа, Россия, Индия, В мире
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
Консульство России выясняет подробности ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле