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Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 30.04.2023

Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T09:41

2023-04-30T09:41

2023-04-30T09:45

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве. Ранее издание The Indian Express сообщило, что серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована в индийском штате Гоа по обвинению в продаже наркотиков. По информации издания, бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало в Гоа троих человек, в их числе оказались двое россиян: Варганова и бывший полицейский, имя которого не называется. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте. Согласно отчету полиции, пишет СМИ, Варганова на протяжении последних лет проживает в Индии и занималась продажей наркотиков иностранцам.

https://ria.ru/20230302/narkotrafik-1855406451.html

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гоа, россия, индия, в мире