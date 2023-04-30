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Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 30.04.2023
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09:41 30.04.2023 (обновлено: 09:45 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/arest-1868811265.html
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле - РИА Новости, 30.04.2023
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T09:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве. Ранее издание The Indian Express сообщило, что серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована в индийском штате Гоа по обвинению в продаже наркотиков. По информации издания, бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало в Гоа троих человек, в их числе оказались двое россиян: Варганова и бывший полицейский, имя которого не называется. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте. Согласно отчету полиции, пишет СМИ, Варганова на протяжении последних лет проживает в Индии и занималась продажей наркотиков иностранцам.
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гоа, россия, индия, в мире
Гоа, Россия, Индия, В мире
Дипломаты выясняют детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

Консульство России выясняет подробности ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

CC BY 2.0 / Premshree Pillai / CopПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
CC BY 2.0 / Premshree Pillai / Cop
Полицейский в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Консульство России в Мумбаи выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в торговле наркотиками, сообщили РИА Новости в консульстве.
«
"По состоянию на сегодня ни задержанные, ни их родственники в генконсульство не обращались. Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников", - сообщили в консульстве.
Ранее издание The Indian Express сообщило, что серебряный призер московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова арестована в индийском штате Гоа по обвинению в продаже наркотиков.
По информации издания, бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало в Гоа троих человек, в их числе оказались двое россиян: Варганова и бывший полицейский, имя которого не называется. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте. Согласно отчету полиции, пишет СМИ, Варганова на протяжении последних лет проживает в Индии и занималась продажей наркотиков иностранцам.
Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Главы МИД G20 впервые обсудили вопросы противодействия наркоторговле
2 марта, 16:01
 
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