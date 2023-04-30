Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок
Защищавшая УПЦ активистка год назад просила жену Зеленского заступиться за украинок
© AP Photo / Andrew KravchenkoВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правозащитница, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры активистка Виктория Кахановская в своем Telegram-канале сообщила, что год назад обращалась к жене Владимира Зеленского Елене Зеленской с просьбой защитить украинок после избиения защищавших храмы УПЦ женщин, после этого, по словам активистки, было еще много нападений.
"Это видео я записывала в июле 2022 году к жене президента Украины, когда чиновники с участием полиции, избили женщин в Хмельницкой области… После того было очень много избиений, унижения украинок так называемыми псевдопатриотами, которые призывали украинцев убивать украинцев, мародерить храмы УПЦ и издеваться над верующими православными", - написала Кохановская.
В качестве напоминания она опубликовала то видеообращение. В нем она просит Зеленскую заступиться за украинок и отреагировать на избиение женщин, защищающих храмы УПЦ.
Ранее Кохановскую и еще несколько человек задержали во время протестов у стен Киево-Печерской лавры. Киево-Святошинский районный суд Киевской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".