https://ria.ru/20230430/akivistka-1868906636.html

Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок

Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок - РИА Новости, 30.04.2023

Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок

Правозащитница, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры активистка Виктория Кахановская в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T23:16

2023-04-30T23:16

2023-04-30T23:16

религия

украина

хмельницкая область

киевская область

елена зеленская

украинская православная церковь

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правозащитница, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры активистка Виктория Кахановская в своем Telegram-канале сообщила, что год назад обращалась к жене Владимира Зеленского Елене Зеленской с просьбой защитить украинок после избиения защищавших храмы УПЦ женщин, после этого, по словам активистки, было еще много нападений. "Это видео я записывала в июле 2022 году к жене президента Украины, когда чиновники с участием полиции, избили женщин в Хмельницкой области… После того было очень много избиений, унижения украинок так называемыми псевдопатриотами, которые призывали украинцев убивать украинцев, мародерить храмы УПЦ и издеваться над верующими православными", - написала Кохановская. В качестве напоминания она опубликовала то видеообращение. В нем она просит Зеленскую заступиться за украинок и отреагировать на избиение женщин, защищающих храмы УПЦ. Ранее Кохановскую и еще несколько человек задержали во время протестов у стен Киево-Печерской лавры. Киево-Святошинский районный суд Киевской области отправил ее под круглосуточный домашний арест. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, хмельницкая область, киевская область, елена зеленская, украинская православная церковь, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц