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Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок - РИА Новости, 30.04.2023
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Религия
 
23:16 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/akivistka-1868906636.html
Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок
Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок - РИА Новости, 30.04.2023
Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок
Правозащитница, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры активистка Виктория Кахановская в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:16
2023-04-30T23:16
религия
украина
хмельницкая область
киевская область
елена зеленская
украинская православная церковь
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правозащитница, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры активистка Виктория Кахановская в своем Telegram-канале сообщила, что год назад обращалась к жене Владимира Зеленского Елене Зеленской с просьбой защитить украинок после избиения защищавших храмы УПЦ женщин, после этого, по словам активистки, было еще много нападений. "Это видео я записывала в июле 2022 году к жене президента Украины, когда чиновники с участием полиции, избили женщин в Хмельницкой области… После того было очень много избиений, унижения украинок так называемыми псевдопатриотами, которые призывали украинцев убивать украинцев, мародерить храмы УПЦ и издеваться над верующими православными", - написала Кохановская. В качестве напоминания она опубликовала то видеообращение. В нем она просит Зеленскую заступиться за украинок и отреагировать на избиение женщин, защищающих храмы УПЦ. Ранее Кохановскую и еще несколько человек задержали во время протестов у стен Киево-Печерской лавры. Киево-Святошинский районный суд Киевской области отправил ее под круглосуточный домашний арест. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
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украина, хмельницкая область, киевская область, елена зеленская, украинская православная церковь, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Киевская область, Елена Зеленская, Украинская православная церковь, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ
Защищавшая УПЦ активистка просила жену Зеленского заступиться за украинок

Защищавшая УПЦ активистка год назад просила жену Зеленского заступиться за украинок

© AP Photo / Andrew KravchenkoВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Правозащитница, защищавшая каноническую Украинскую православную церковь у стен Киево-Печерской лавры активистка Виктория Кахановская в своем Telegram-канале сообщила, что год назад обращалась к жене Владимира Зеленского Елене Зеленской с просьбой защитить украинок после избиения защищавших храмы УПЦ женщин, после этого, по словам активистки, было еще много нападений.
"Это видео я записывала в июле 2022 году к жене президента Украины, когда чиновники с участием полиции, избили женщин в Хмельницкой области… После того было очень много избиений, унижения украинок так называемыми псевдопатриотами, которые призывали украинцев убивать украинцев, мародерить храмы УПЦ и издеваться над верующими православными", - написала Кохановская.
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
В качестве напоминания она опубликовала то видеообращение. В нем она просит Зеленскую заступиться за украинок и отреагировать на избиение женщин, защищающих храмы УПЦ.
Ранее Кохановскую и еще несколько человек задержали во время протестов у стен Киево-Печерской лавры. Киево-Святошинский районный суд Киевской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаХмельницкая областьКиевская областьЕлена ЗеленскаяУкраинская православная церковьАлександр Ткаченко (протоиерей)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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