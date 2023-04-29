https://ria.ru/20230429/zerno-1868658354.html

МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки

МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки - РИА Новости, 29.04.2023

МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки

Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:07

2023-04-29T09:07

2023-04-29T09:07

россия

сергей вершинин

зерновая сделка

экономика

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ООН, 29 апр - РИА Новости. Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о перспективах продления соглашения после 18 мая. По его словам, России "рассказывают об усилиях". "Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", - добавил он.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей вершинин, зерновая сделка, экономика