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МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки - РИА Новости, 29.04.2023
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки
Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:07
2023-04-29T09:07
2023-04-29T09:07
россия
сергей вершинин
зерновая сделка
экономика
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о перспективах продления соглашения после 18 мая. По его словам, России "рассказывают об усилиях". "Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вершинин, зерновая сделка, экономика
Россия, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, Экономика
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин: прогресса в исполнении российской части зерновой сделки пока нет
ООН, 29 апр - РИА Новости. Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о перспективах продления соглашения после 18 мая.
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"Оценки прогресса обозначены. Сегодня у нас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях - у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований", - сказал Вершинин.
По его словам, России "рассказывают об усилиях". "Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", - добавил он.