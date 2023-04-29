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МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки - РИА Новости, 29.04.2023
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09:07 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/zerno-1868658354.html
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки - РИА Новости, 29.04.2023
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки
Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:07
2023-04-29T09:07
россия
сергей вершинин
зерновая сделка
экономика
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о перспективах продления соглашения после 18 мая. По его словам, России "рассказывают об усилиях". "Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", - добавил он.
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россия, сергей вершинин, зерновая сделка, экономика
Россия, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, Экономика
МИД заявил об отсутствии прогресса по российской части зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин: прогресса в исполнении российской части зерновой сделки пока нет

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет, но время до ее истечения пока остается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о перспективах продления соглашения после 18 мая.
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"Оценки прогресса обозначены. Сегодня у нас конец апреля, у нас есть еще время. Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях - у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований", - сказал Вершинин.
По его словам, России "рассказывают об усилиях". "Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", - добавил он.
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РоссияСергей ВершининЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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