https://ria.ru/20230429/zemletryasenie-1868767511.html

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 29.04.2023

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:31

2023-04-29T20:31

2023-04-29T20:31

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). Землетрясение произошло 16.32 по времени UTC (19.32 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 77 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, аляска, сша