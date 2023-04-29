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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 29.04.2023
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:31
2023-04-29T20:31
2023-04-29T20:31
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). Землетрясение произошло 16.32 по времени UTC (19.32 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к востоку от населенного пункта Чигник в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 77 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, аляска, сша
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2
USGS: У берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,2