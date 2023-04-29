https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
Зеленский сделал новое заявление о деталях контрнаступления
Зеленский сделал новое заявление о деталях контрнаступления - РИА Новости, 29.04.2023
Зеленский сделал новое заявление о деталях контрнаступления
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление без поставок истребителей F-16. Эту информацию приводит Telegram-канал офиса... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:37
2023-04-29T20:37
2023-04-29T22:34
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление без поставок истребителей F-16. Эту информацию приводит Telegram-канал офиса украинского президента."Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители", — сказал он.При этом украинский лидер признал, что без западной авиации ВСУ придется тяжело: Киев будет терять больше солдат.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
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В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, F-16
Зеленский сделал новое заявление о деталях контрнаступления
Президент Украины Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ без западной авиации