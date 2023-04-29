Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признался, что носит при себе пистолет - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 29.04.2023 (обновлено: 20:28 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868760408.html
Зеленский признался, что носит при себе пистолет
Зеленский признался, что носит при себе пистолет - РИА Новости, 29.04.2023
Зеленский признался, что носит при себе пистолет
Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:53
2023-04-29T20:28
в мире
украина
владимир зеленский
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию Комарову.Как пояснил украинский лидер, он умеет пользоваться оружием и всегда имеет его при себе на случае, "придется отстреливаться".В феврале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в США, как только Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c579535f27cb9f582076a7cb9f5985a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Министерство обороны США
Зеленский признался, что носит при себе пистолет

Президент Украины Зеленский признался, что носит с собой пистолет на экстренный случай

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию Комарову.
Как пояснил украинский лидер, он умеет пользоваться оружием и всегда имеет его при себе на случае, "придется отстреливаться".
«
"Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!" — сказал он.
В феврале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в США, как только Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского
Вчера, 17:58
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала