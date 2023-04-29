https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868760408.html

Зеленский признался, что носит при себе пистолет

Зеленский признался, что носит при себе пистолет - РИА Новости, 29.04.2023

Зеленский признался, что носит при себе пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T19:53

2023-04-29T19:53

2023-04-29T20:28

в мире

украина

владимир зеленский

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию Комарову.Как пояснил украинский лидер, он умеет пользоваться оружием и всегда имеет его при себе на случае, "придется отстреливаться".В феврале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в США, как только Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский, сша, министерство обороны сша