https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868760408.html
Зеленский признался, что носит при себе пистолет
Зеленский признался, что носит при себе пистолет - РИА Новости, 29.04.2023
Зеленский признался, что носит при себе пистолет
Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:53
2023-04-29T19:53
2023-04-29T20:28
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всегда носит с собой пистолет, об этом он рассказал в опубликованном на YouTube-канале интервью журналисту Дмитрию Комарову.Как пояснил украинский лидер, он умеет пользоваться оружием и всегда имеет его при себе на случае, "придется отстреливаться".В феврале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в США, как только Вашингтон прекратит военную поддержку Киева.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Министерство обороны США
Зеленский признался, что носит при себе пистолет
Президент Украины Зеленский признался, что носит с собой пистолет на экстренный случай