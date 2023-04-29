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"Это ловушка". В США жестко ответили на требования Зеленского - РИА Новости, 29.04.2023
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18:09 29.04.2023 (обновлено: 19:00 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868742660.html
"Это ловушка". В США жестко ответили на требования Зеленского
"Это ловушка". В США жестко ответили на требования Зеленского - РИА Новости, 29.04.2023
"Это ловушка". В США жестко ответили на требования Зеленского
Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на потерю Украиной территорий по итогу конфликта, чтобы Вашингтон смог сохранить лицо, написал обозреватель... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:09
2023-04-29T19:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на потерю Украиной территорий по итогу конфликта, чтобы Вашингтон смог сохранить лицо, написал обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.По мнению эксперта, Украине не удастся одержать победу над Россией, поэтому США обязаны предостеречь ВСУ от рискованных действий, которые могут привести к крупным поражениям или даже военному краху."Чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных регионов, США придется оказать давление, и сделать это публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание", — говорится в материале.Амбициозные призывы разжигать конфликт до тех пор, пока украинцы не успокоятся, загонят администрацию президента США Джо Байдена в ловушку, поэтому пришло время прекратить любые заигрывания с Киевом на эту тему, заключил Лэрисон."Интересы США и Украины не идентичны, и политика Белого дома обязана отражать это", — подчеркнул автор статьи.На этой неделе стало известно, что члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Это ловушка". В США жестко ответили на требования Зеленского

Responsible Statecraft: США заставят Зеленского смириться с потерей территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на потерю Украиной территорий по итогу конфликта, чтобы Вашингтон смог сохранить лицо, написал обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.
По мнению эксперта, Украине не удастся одержать победу над Россией, поэтому США обязаны предостеречь ВСУ от рискованных действий, которые могут привести к крупным поражениям или даже военному краху.
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"Чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных регионов, США придется оказать давление, и сделать это публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание", — говорится в материале.
Амбициозные призывы разжигать конфликт до тех пор, пока украинцы не успокоятся, загонят администрацию президента США Джо Байдена в ловушку, поэтому пришло время прекратить любые заигрывания с Киевом на эту тему, заключил Лэрисон.
"Интересы США и Украины не идентичны, и политика Белого дома обязана отражать это", — подчеркнул автор статьи.
На этой неделе стало известно, что члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года.
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