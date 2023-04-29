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В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 29.04.2023 (обновлено: 19:26 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html
В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского
В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 29.04.2023
В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского
На Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:58
2023-04-29T19:26
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид кучма
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его мнению, киевский режим показал собственную некомпетентность при попытке организовать контрнаступление. Политолог также обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами противоракетной обороны.Зеленский сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых украинцев, подытожил Соскин.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма
В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин указал на ошибки Зеленского и призвал провести на Украине выборы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Вы (Зеленский. — Прим. ред.) не можете решать задачи по защите Украины, ее народа — значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей", — сказал эксперт.

По его мнению, киевский режим показал собственную некомпетентность при попытке организовать контрнаступление. Политолог также обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами противоракетной обороны.
Зеленский сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых украинцев, подытожил Соскин.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныЛеонид Кучма
 
 
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