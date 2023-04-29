https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html

В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского

В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 29.04.2023

В Киеве заговорили о досрочных выборах из-за поведения Зеленского

На Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:58

2023-04-29T17:58

2023-04-29T19:26

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

леонид кучма

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На Украине следует провести досрочные выборы из-за неспособности Владимира Зеленского справиться со стоящими перед ним задачами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его мнению, киевский режим показал собственную некомпетентность при попытке организовать контрнаступление. Политолог также обратил внимание на серьезные проблемы ВСУ с системами противоракетной обороны.Зеленский сосредоточил свою политику на борьбе с инакомыслящими, игнорируя интересы простых украинцев, подытожил Соскин.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма