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В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 29.04.2023 (обновлено: 16:27 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:31
2023-04-29T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По словам Риттера, окружение президента Украины советует ему приложить усилия для того, чтобы напрямую втянуть в конфликт НАТО ради спасения ВСУ. При этом такие действия киевского режима резко усилят угрозу ядерный войны. По этой причине американские власти все чаще стали вмешиваться в принимаемые Украиной решения, чтобы не допустить подобной эскалации, подытожил бывший разведчик.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы сша, нато, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев хочет втянуть НАТО в войну с Россией из-за провала ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Зеленский столкнулся с реальностью, что Киев уже проиграл. <…> Поэтому он отчаянно хочет найти способ изменить ситуацию", — отметил военный.

По словам Риттера, окружение президента Украины советует ему приложить усилия для того, чтобы напрямую втянуть в конфликт НАТО ради спасения ВСУ.
При этом такие действия киевского режима резко усилят угрозу ядерный войны. По этой причине американские власти все чаще стали вмешиваться в принимаемые Украиной решения, чтобы не допустить подобной эскалации, подытожил бывший разведчик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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