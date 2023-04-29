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В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:31
2023-04-29T15:31
2023-04-29T16:27
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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нато
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По словам Риттера, окружение президента Украины советует ему приложить усилия для того, чтобы напрямую втянуть в конфликт НАТО ради спасения ВСУ. При этом такие действия киевского режима резко усилят угрозу ядерный войны. По этой причине американские власти все чаще стали вмешиваться в принимаемые Украиной решения, чтобы не допустить подобной эскалации, подытожил бывший разведчик.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев хочет втянуть НАТО в войну с Россией из-за провала ВСУ