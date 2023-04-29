https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html

В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ

В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023

В США заговорили о резкой смене тактики Зеленского из-за провала ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:31

2023-04-29T15:31

2023-04-29T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на опасную эскалацию в попытках избежать поражения в конфликте с Россией, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По словам Риттера, окружение президента Украины советует ему приложить усилия для того, чтобы напрямую втянуть в конфликт НАТО ради спасения ВСУ. При этом такие действия киевского режима резко усилят угрозу ядерный войны. По этой причине американские власти все чаще стали вмешиваться в принимаемые Украиной решения, чтобы не допустить подобной эскалации, подытожил бывший разведчик.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html

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