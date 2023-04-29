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Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае - РИА Новости, 29.04.2023
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11:47 29.04.2023 (обновлено: 15:04 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/zakony-1868680640.html
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае - РИА Новости, 29.04.2023
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае
В мае вступят в силу законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций и о запрете продажи вейпов детям, напомнил в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:47
2023-04-29T15:04
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В мае вступят в силу законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций и о запрете продажи вейпов детям, напомнил в Telegram-канале Госдумы ее председатель Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что от родителей и учителей поступало много обращений о курении вейпов детьми. Их авторы переживали, что вещества в жидкостях для вейпов повышают риск развития злокачественных образований и способны навредить легким и дыхательным путям."Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей", — написал спикер.Кроме того, он отметил еще два закона. Один наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них. Другой вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.Среди прочих законов, вступающих в силу в мае, — ужесточение наказания за госизмену, запрет на заход в российские морские порты иностранных рыболовных судов, если они признаны нарушителями требований международных договоров России, доставка пенсий исключительно "Почтой России", упрощение получения мер поддержки для семьей участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html
https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В мае вступят в силу законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций и о запрете продажи вейпов детям, напомнил в Telegram-канале Госдумы ее председатель Вячеслав Володин.
Он обратил внимание на то, что от родителей и учителей поступало много обращений о курении вейпов детьми. Их авторы переживали, что вещества в жидкостях для вейпов повышают риск развития злокачественных образований и способны навредить легким и дыхательным путям.
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"Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей", — написал спикер.
Кроме того, он отметил еще два закона. Один наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них. Другой вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.
«
"Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда", — подчеркнул Володин.
Среди прочих законов, вступающих в силу в мае, — ужесточение наказания за госизмену, запрет на заход в российские морские порты иностранных рыболовных судов, если они признаны нарушителями требований международных договоров России, доставка пенсий исключительно "Почтой России", упрощение получения мер поддержки для семьей участников специальной военной операции.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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