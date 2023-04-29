https://ria.ru/20230429/zakony-1868680640.html

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае - РИА Новости, 29.04.2023

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае

В мае вступят в силу законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций и о запрете продажи вейпов детям, напомнил в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:47

2023-04-29T11:47

2023-04-29T15:04

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В мае вступят в силу законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций и о запрете продажи вейпов детям, напомнил в Telegram-канале Госдумы ее председатель Вячеслав Володин. Он обратил внимание на то, что от родителей и учителей поступало много обращений о курении вейпов детьми. Их авторы переживали, что вещества в жидкостях для вейпов повышают риск развития злокачественных образований и способны навредить легким и дыхательным путям."Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей", — написал спикер.Кроме того, он отметил еще два закона. Один наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них. Другой вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.Среди прочих законов, вступающих в силу в мае, — ужесточение наказания за госизмену, запрет на заход в российские морские порты иностранных рыболовных судов, если они признаны нарушителями требований международных договоров России, доставка пенсий исключительно "Почтой России", упрощение получения мер поддержки для семьей участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф