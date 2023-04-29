https://ria.ru/20230429/vyplata-1868766701.html

Семье погибшего в теракте на Крымском мосту выплатят миллион рублей

Семье погибшего в теракте на Крымском мосту выплатят миллион рублей - РИА Новости, 29.04.2023

Семье погибшего в теракте на Крымском мосту выплатят миллион рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить пособие в один миллион рублей членам семьи гражданина, погибшего в результате теракта на Крымском... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:25

2023-04-29T20:25

2023-04-29T20:25

общество

россия

михаил мишустин

крымский мост

теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить пособие в один миллион рублей членам семьи гражданина, погибшего в результате теракта на Крымском мосту, соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу. "В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 г. на Крымском мосту (далее - террористический акт), выплатить единовременное пособие членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе. Мишустин также распорядился выделить в 2023 году МЧС России бюджетные ассигнования в размере одного миллиона рублей из Резервного фонда правительства РФ для осуществления выплаты в целях межбюджетного трансферта бюджету республики Крым. Также МЧС проконтролирует целевое и эффективное использование указанных средств с представлением доклада в правительство до 1 февраля 2024 года. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. В феврале было опубликовано распоряжение Мишустина о выплатах в один миллион рублей для семей каждого погибшего в теракте на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230331/terakt-1862222443.html

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общество, россия, михаил мишустин, крымский мост, теракт на крымском мосту