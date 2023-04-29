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Надо успеть. Экс-депутат Рады назвал сроки начала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 29.04.2023 (обновлено: 21:24 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/vsu-1868758266.html
Надо успеть. Экс-депутат Рады назвал сроки начала контрнаступления ВСУ
Надо успеть. Экс-депутат Рады назвал сроки начала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 29.04.2023
Надо успеть. Экс-депутат Рады назвал сроки начала контрнаступления ВСУ
Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив в эфире... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:43
2023-04-29T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив в эфире телеканала NTA.По мнению политика, наступление следует начать, даже несмотря на нехватку боеприпасов у ВСУ, вызванную "бюрократическими проволочками в Евросоюзе"."Выяснилось, что страны ЕС не могут достигнуть договоренности, каким образом организовывать тендеры среди фирм, которые должны эти снаряды делать", — утверждает Стецькив. При этом он признал, что дефицит боеприпасов может привести к провалу ВСУ, что, в свою очередь, повлияет на отношение к Украине на Западе.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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в мире, украина, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Надо успеть. Экс-депутат Рады назвал сроки начала контрнаступления ВСУ

Экс-депутат Рады Стецькив призвал ВСУ начать контрнаступление до саммита НАТО в июле

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив в эфире телеканала NTA.
«
"Нам придется идти вперед, и я думаю, что это должно быть до саммита (НАТО. — Прим. ред.) в Вильнюсе, иначе нам будет сложно вести там переговоры", — пояснил он.
По мнению политика, наступление следует начать, даже несмотря на нехватку боеприпасов у ВСУ, вызванную "бюрократическими проволочками в Евросоюзе".
"Выяснилось, что страны ЕС не могут достигнуть договоренности, каким образом организовывать тендеры среди фирм, которые должны эти снаряды делать", — утверждает Стецькив.
При этом он признал, что дефицит боеприпасов может привести к провалу ВСУ, что, в свою очередь, повлияет на отношение к Украине на Западе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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