https://ria.ru/20230429/vsu-1868642498.html

Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный

Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный

Украинские войска минируют пути возможного отхода своим солдатам на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:18

2023-04-29T02:18

2023-04-29T02:18

специальная военная операция на украине

донбасс

кременная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848903852_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_11a93de4617200c4cd55b1732ef8b09e.jpg

ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска минируют пути возможного отхода своим солдатам на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, попавший в плен. "Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять", - рассказал Киндюк. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

донбасс

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, кременная