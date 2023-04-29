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Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный
Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный
Украинские войска минируют пути возможного отхода своим солдатам на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T02:18
2023-04-29T02:18
2023-04-29T02:18
специальная военная операция на украине
донбасс
кременная
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска минируют пути возможного отхода своим солдатам на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, попавший в плен. "Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять", - рассказал Киндюк. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
донбасс
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РИА Новости
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РИА Новости
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донбасс, кременная
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Кременная
Украинские войска минируют пути отхода своим солдатам, заявил пленный
Пленный военнослужащий: ВСУ минируют пути отхода своим солдатам на кременском направлении
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска минируют пути возможного отхода своим солдатам на кременском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк, попавший в плен.
"Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять", - рассказал Киндюк.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.