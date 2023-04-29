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Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный
Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный
Киевское командование отдало приказ экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления, рассказал журналистам попавший в плен... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T02:03
2023-04-29T02:03
2023-04-29T02:29
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Киевское командование отдало приказ экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления, рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк."Стояли в районе Кременной. Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет", — рассказал пленный.Он уточнил, что в рядах армии не верят в успех контрнаступления.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что эти действия якобы назначены на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, поскольку речь может идти о дезинформации.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html
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в мире, украина, донбасс, кременная, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Кременная, Денис Шмыгаль
Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный
Пленный военнослужащий: командование ВСУ приказало экономить патроны для контрнаступления
ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Киевское командование отдало приказ экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления, рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк.
"Стояли в районе Кременной. Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет", — рассказал пленный.
Он уточнил, что в рядах армии не верят в успех контрнаступления.
«
"Военнослужащие говорят, что все обречено, потому что нет кадровых военных, а на позициях — только мобилизованные. Старший на позиции был сержант. Офицеров с нами никогда не было на позициях", — пояснил Киндюк.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что эти действия якобы назначены на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, поскольку речь может идти о дезинформации.
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