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Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный

Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские солдаты экономят патроны для контрнаступления, заявил пленный

Киевское командование отдало приказ экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления, рассказал журналистам попавший в плен... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:03

2023-04-29T02:03

2023-04-29T02:29

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

кременная

денис шмыгаль

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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Киевское командование отдало приказ экономить патроны на Кременском направлении в Донбассе для контрнаступления, рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк."Стояли в районе Кременной. Идешь на позиции на сутки — пять рожков дают. И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет", — рассказал пленный.Он уточнил, что в рядах армии не верят в успех контрнаступления.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Американские СМИ сообщали, что эти действия якобы назначены на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя, поскольку речь может идти о дезинформации.

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868580164.html

украина

донбасс

кременная

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в мире, украина, донбасс, кременная, денис шмыгаль