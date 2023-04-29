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Сухопутные силы США прекращают полеты своей авиации - РИА Новости, 29.04.2023
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01:55 29.04.2023 (обновлено: 02:11 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/vertolety-1868641126.html
Сухопутные силы США прекращают полеты своей авиации
Сухопутные силы США прекращают полеты своей авиации - РИА Новости, 29.04.2023
Сухопутные силы США прекращают полеты своей авиации
Сухопутные войска США приостанавливают полеты своей авиации после гибели 12 человек при крушении вертолетов, говорится в заявлении. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:55
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Сухопутные войска США приостанавливают полеты своей авиации после гибели 12 человек при крушении вертолетов, говорится в заявлении.Исключение сделали только для летчиков, задействованных в "критических миссиях"."Во время этой приостановки мы сосредоточимся на протоколах безопасности и подготовки с тем, чтобы наши пилоты и другие члены экипажей обладали знаниями, подготовкой и осведомленностью, необходимыми для безопасного выполнения поставленных задач", — сказал начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл.На этой неделе на Аляске разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, унеся жизни трех человек. В марте девять военных погибли при крушении двух транспортных UH-60 Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии в штате Кентукки.
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Сухопутные силы США прекращают полеты своей авиации

Сухопутные силы США приостановят полеты своей авиации после крушения вертолетов

© Фото : Photo Courtesy of U.S. ArmyВертолет США модели McDonnell Douglas AH-64 Apache
Вертолет США модели McDonnell Douglas AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Photo Courtesy of U.S. Army
Вертолет США модели McDonnell Douglas AH-64 Apache. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Сухопутные войска США приостанавливают полеты своей авиации после гибели 12 человек при крушении вертолетов, говорится в заявлении.
«

"Решение оставляет на земле всех армейских летчиков, <...> пока они не пройдут необходимые тренировки", — сказано в релизе сухопутных войск.

Исключение сделали только для летчиков, задействованных в "критических миссиях".
"Во время этой приостановки мы сосредоточимся на протоколах безопасности и подготовки с тем, чтобы наши пилоты и другие члены экипажей обладали знаниями, подготовкой и осведомленностью, необходимыми для безопасного выполнения поставленных задач", — сказал начальник штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл.
На этой неделе на Аляске разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, унеся жизни трех человек. В марте девять военных погибли при крушении двух транспортных UH-60 Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии в штате Кентукки.
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