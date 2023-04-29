https://ria.ru/20230429/veloprokat-1868742336.html
В Москве открыли сезон городского велопроката
В Москве открыли сезон городского велопроката - РИА Новости, 29.04.2023
В Москве открыли сезон городского велопроката
В Москве открылся 11 сезон городского велопроката, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:08
2023-04-29T18:08
2023-04-29T18:09
общество
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городское хозяйство москвы
максим ликсутов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве открылся 11 сезон городского велопроката, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сегодня в Москве открывается 11 сезон городского велопроката. Видите, была хмурая погода, а как только подошло дело к открытию велопроката - солнце. Уверен, что этот сезон городского велопроката 2023 года будет удобным, солнечным, комфортным для частых поездок на городских велосипедах и, конечно, ваших собственных", - сказал Ликсутов на открытии велосезона в столице. В телеграм-канале столичного департамента транспорта отметили, что в этом сезоне 28 станций проката впервые появятся у Парка Победы, в районах Новопеределкино и Тушино, около метро Митино, у парка Яуза и в других точках города. Всего в городе заработают 776 станций велопроката. "В этом году для аренды будет доступно более 10 тысяч велосипедов: более 6 тысяч — механических и более 4 тысяч — электрических", - говорится в сообщении. Отмечается, что в честь открытия сезона можно взять в прокат любой велосипед "Велобайка" всего за 5 рублей. Также скоро все желающие смогут протестировать новую модель электровелосипеда 2.0.
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общество, москва, митино, городское хозяйство москвы, максим ликсутов
Общество, Москва, Митино, Городское хозяйство Москвы, Максим Ликсутов
В Москве открыли сезон городского велопроката
В Москве открыли одиннадцатый сезон городского велопроката
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
В Москве открылся 11 сезон
городского велопроката, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сегодня в Москве открывается 11 сезон городского велопроката. Видите, была хмурая погода, а как только подошло дело к открытию велопроката - солнце. Уверен, что этот сезон городского велопроката 2023 года будет удобным, солнечным, комфортным для частых поездок на городских велосипедах и, конечно, ваших собственных", - сказал Ликсутов на открытии велосезона в столице.
В телеграм-канале столичного департамента транспорта отметили, что в этом сезоне 28 станций проката впервые появятся у Парка Победы, в районах Новопеределкино и Тушино, около метро Митино
, у парка Яуза и в других точках города. Всего в городе заработают 776 станций велопроката.
"В этом году для аренды будет доступно более 10 тысяч велосипедов: более 6 тысяч — механических и более 4 тысяч — электрических", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в честь открытия сезона можно взять в прокат любой велосипед "Велобайка" всего за 5 рублей. Также скоро все желающие смогут протестировать новую модель электровелосипеда 2.0.
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