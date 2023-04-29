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Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве - РИА Новости, 29.04.2023
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12:26 29.04.2023 (обновлено: 12:35 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/varshava-1868685525.html
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве - РИА Новости, 29.04.2023
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве
Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:26
2023-04-29T12:35
в мире
россия
варшава
польша
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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев.Он добавил, что реакция на действия польских властей обязательно последует."Какая это будет реакция - я не хочу предвосхищать. Решение на этот счёт будет приниматься в центре", - отметил дипломат.Он подчеркнул, что в таких условиях школа при посольстве РФ работать не может.
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в мире, россия, варшава, польша
В мире, Россия, Варшава, Польша
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве

Посол Андреев: Россия даст ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание школы по адресу Келецкая дом 45 в Варшаве
Здание школы по адресу Келецкая дом 45 в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание школы по адресу Келецкая дом 45 в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев.
Он добавил, что реакция на действия польских властей обязательно последует.
"Какая это будет реакция - я не хочу предвосхищать. Решение на этот счёт будет приниматься в центре", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в таких условиях школа при посольстве РФ работать не может.
«
"Мы найдём место для продолжения работы школы, она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов", - заключил дипломат.
 
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