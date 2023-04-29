https://ria.ru/20230429/varshava-1868685525.html

Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве

Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве - РИА Новости, 29.04.2023

Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве

Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:26

2023-04-29T12:26

2023-04-29T12:35

в мире

россия

варшава

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868675170_0:678:2009:1808_1920x0_80_0_0_8db88129bf5f3eb152858b1bd2580112.jpg

ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев.Он добавил, что реакция на действия польских властей обязательно последует."Какая это будет реакция - я не хочу предвосхищать. Решение на этот счёт будет приниматься в центре", - отметил дипломат.Он подчеркнул, что в таких условиях школа при посольстве РФ работать не может.

россия

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, варшава, польша