https://ria.ru/20230429/varshava-1868685525.html
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве - РИА Новости, 29.04.2023
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве
Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:26
2023-04-29T12:26
2023-04-29T12:35
в мире
россия
варшава
польша
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ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев.Он добавил, что реакция на действия польских властей обязательно последует."Какая это будет реакция - я не хочу предвосхищать. Решение на этот счёт будет приниматься в центре", - отметил дипломат.Он подчеркнул, что в таких условиях школа при посольстве РФ работать не может.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, варшава, польша
В мире, Россия, Варшава, Польша
Посол пообещал ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве
Посол Андреев: Россия даст ответ властям Польши, ворвавшимся в школу при посольстве
ВАРШАВА, 29 апр - РИА Новости. Москва даст ответ Варшаве из-за захвата школы при посольстве России, заявил РИА Новости посол в Польше Сергей Андреев.
Он добавил, что реакция на действия польских властей обязательно последует.
"Какая это будет реакция - я не хочу предвосхищать. Решение на этот счёт будет приниматься в центре", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в таких условиях школа при посольстве РФ работать не может.
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"Мы найдём место для продолжения работы школы, она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов", - заключил дипломат.