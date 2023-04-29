https://ria.ru/20230429/ukraina-1868780166.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.04.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:07
2023-04-29T22:07
2023-04-29T22:07
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
вооруженные силы рф
сумская область
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал одновременно в 21.47 (совпадает с мск). Ранее в субботу тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html
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украина, черниговская область, вооруженные силы рф, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, Сумская область, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской и Черниговской областях