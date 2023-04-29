https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине - РИА Новости, 29.04.2023
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине
Запад слишком зациклился на Украине, забыв про страны в других частях мира, пишет японский журнал Daily Shincho. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:47
2023-04-29T16:47
2023-04-29T17:47
в мире
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япония
киев
нато
специальная военная операция на украине
севим дагделен
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Запад слишком зациклился на Украине, забыв про страны в других частях мира, пишет японский журнал Daily Shincho. Как отмечает издание, конфликт между поддерживающими киевский режим государствами и Россией становится все более жестким, но больше всего от этого страдают развивающиеся страны."Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое вызывает недовольство Глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой", — резюмировалось в материале.В середине апреля член комитета бундестага по международной политике Севим Дагделен заявила, что, несмотря на давление Запада, страны, на которых приходится 87 процентов мирового населения, отказываются присоединиться как к антироссийским санкциям, так и к опосредованному вмешательству НАТО в конфликт на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868668895.html
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В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине
Daily Shincho: Глобальный Юг недоволен концентрацией западной помощи на Украине