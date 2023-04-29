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В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 29.04.2023 (обновлено: 17:47 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине - РИА Новости, 29.04.2023
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине
Запад слишком зациклился на Украине, забыв про страны в других частях мира, пишет японский журнал Daily Shincho. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:47
2023-04-29T17:47
в мире
украина
япония
киев
нато
специальная военная операция на украине
севим дагделен
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Запад слишком зациклился на Украине, забыв про страны в других частях мира, пишет японский журнал Daily Shincho. Как отмечает издание, конфликт между поддерживающими киевский режим государствами и Россией становится все более жестким, но больше всего от этого страдают развивающиеся страны."Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое вызывает недовольство Глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой", — резюмировалось в материале.В середине апреля член комитета бундестага по международной политике Севим Дагделен заявила, что, несмотря на давление Запада, страны, на которых приходится 87 процентов мирового населения, отказываются присоединиться как к антироссийским санкциям, так и к опосредованному вмешательству НАТО в конфликт на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, япония, киев, нато, севим дагделен, россия
В мире, Украина, Япония, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Севим Дагделен, Россия
В Японии призвали Запад признать неудобную правду об Украине

Daily Shincho: Глобальный Юг недоволен концентрацией западной помощи на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Запад слишком зациклился на Украине, забыв про страны в других частях мира, пишет японский журнал Daily Shincho.
«

"Есть четкое ощущение, что Украина стала нарушителем спокойствия на Глобальном Юге, но самое непростительное — концентрация в этой стране всей западной помощи", — говорится в публикации.

Как отмечает издание, конфликт между поддерживающими киевский режим государствами и Россией становится все более жестким, но больше всего от этого страдают развивающиеся страны.
"Если США и Европа не признают еще одну неудобную правду о своем украинофильстве, которое вызывает недовольство Глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой", — резюмировалось в материале.
В середине апреля член комитета бундестага по международной политике Севим Дагделен заявила, что, несмотря на давление Запада, страны, на которых приходится 87 процентов мирового населения, отказываются присоединиться как к антироссийским санкциям, так и к опосредованному вмешательству НАТО в конфликт на Украине.
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