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"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины - РИА Новости, 29.04.2023
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15:38 29.04.2023 (обновлено: 19:40 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины - РИА Новости, 29.04.2023
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины
В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:38
2023-04-29T19:40
в мире
германия
украина
харьковская область
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу Березовцу* командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.Его спросили, что станет с Украиной через пять лет после окончания конфликта."Украина будет сильнейшим государством в мире. &lt;…&gt; Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем", — сказал Мельник.По мнению генерала, украинской армии не будет равных, а экономика выйдет на уровень европейских держав. Интервьюер воздержался от комментариев.На этой неделе Мельник уже оказывался в центре скандала. Так, он обвинил СМИ в искажении его слов после того, как признался испанской газете El Pais, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены и приходится набирать людей без опыта.* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
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в мире, германия, украина, харьковская область
В мире, Германия, Украина, Харьковская область
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины

Генерал ВСУ Мельник заявил, что поражение Украины сделает ее сильнейшей в мире страной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу Березовцу* командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
Его спросили, что станет с Украиной через пять лет после окончания конфликта.
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"Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем", — сказал Мельник.
По мнению генерала, украинской армии не будет равных, а экономика выйдет на уровень европейских держав. Интервьюер воздержался от комментариев.
На этой неделе Мельник уже оказывался в центре скандала. Так, он обвинил СМИ в искажении его слов после того, как признался испанской газете El Pais, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены и приходится набирать людей без опыта.
* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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