https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины - РИА Новости, 29.04.2023
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины
В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:38
2023-04-29T15:38
2023-04-29T19:40
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу Березовцу* командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.Его спросили, что станет с Украиной через пять лет после окончания конфликта."Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем", — сказал Мельник.По мнению генерала, украинской армии не будет равных, а экономика выйдет на уровень европейских держав. Интервьюер воздержался от комментариев.На этой неделе Мельник уже оказывался в центре скандала. Так, он обвинил СМИ в искажении его слов после того, как признался испанской газете El Pais, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены и приходится набирать людей без опыта.* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, харьковская область
В мире, Германия, Украина, Харьковская область
"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины
Генерал ВСУ Мельник заявил, что поражение Украины сделает ее сильнейшей в мире страной
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу Березовцу* командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
Его спросили, что станет с Украиной через пять лет после окончания конфликта.
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"Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем", — сказал Мельник.
По мнению генерала, украинской армии не будет равных, а экономика выйдет на уровень европейских держав. Интервьюер воздержался от комментариев.
На этой неделе Мельник уже оказывался в центре скандала. Так, он обвинил СМИ в искажении его слов после того, как признался испанской газете El Pais, что у Киева
никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены и приходится набирать людей без опыта.
* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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