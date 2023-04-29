https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html

"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины

"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины - РИА Новости, 29.04.2023

"Как Германия". Украинский генерал заговорил о поражении Украины

В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:38

2023-04-29T15:38

2023-04-29T19:40

в мире

германия

украина

харьковская область

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В будущем Украине надо будет брать пример с Германии, которая сумела восстановиться после разгромного поражения, заявил в YouTube-интервью политологу Тарасу Березовцу* командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.Его спросили, что станет с Украиной через пять лет после окончания конфликта."Украина будет сильнейшим государством в мире. <…> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире. Мы и Германию обойдем", — сказал Мельник.По мнению генерала, украинской армии не будет равных, а экономика выйдет на уровень европейских держав. Интервьюер воздержался от комментариев.На этой неделе Мельник уже оказывался в центре скандала. Так, он обвинил СМИ в искажении его слов после того, как признался испанской газете El Pais, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники, поскольку профессиональные военные уже погибли или ранены и приходится набирать людей без опыта.* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868713071.html

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868682360.html

германия

украина

харьковская область

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, украина, харьковская область