https://ria.ru/20230429/ukraina-1868698045.html
Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД
Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД - РИА Новости, 29.04.2023
Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД
Анонсируемое украинской стороной контрнаступление не оправдает ожиданий Запада, киевские власти уже готовят почву для объяснения своего провала, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:49
2023-04-29T13:49
2023-04-29T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий белик
госдума рф
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Анонсируемое украинской стороной контрнаступление не оправдает ожиданий Запада, киевские власти уже готовят почву для объяснения своего провала, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, заявил ранее министр обороны страны Алексей Резников. Одной из целей называется выход к побережью Азовского моря. В свою очередь Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Депутат подчеркнул, что киевские власти заранее ищут лазейки на случай срыва контрнаступления. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий белик, госдума рф, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД
Депутат Госдумы от Крыма Белик: контрнаступление Украины не оправдает ожиданий Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Анонсируемое украинской стороной контрнаступление не оправдает ожиданий Запада, киевские власти уже готовят почву для объяснения своего провала, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, заявил ранее министр обороны страны Алексей Резников. Одной из целей называется выход к побережью Азовского моря. В свою очередь Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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«
"Российские войска хорошо подготовились к приему украинских штурмовых отрядов. И когда бы ни началась эта великая битва, ожиданий украинского командования и Запада она не оправдает", - сказал Белик.
Депутат подчеркнул, что киевские власти заранее ищут лазейки на случай срыва контрнаступления.
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"То нужно решение политического руководства, то подходящие погодные условия. Разумеется, один из этих факторов может не совпасть, а если и совпадут, то найдется третья причина не идти в атаку или на крайний случай попытаться, чтобы потом позорно отступить и громко кричать на весь мир о своих фейковых победах", - заявил Белик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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