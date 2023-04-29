https://ria.ru/20230429/ukraina-1868698045.html

Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД

Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД - РИА Новости, 29.04.2023

Киев готовит почву для объяснения провала контрнаступления, заявили в ГД

Анонсируемое украинской стороной контрнаступление не оправдает ожиданий Запада, киевские власти уже готовят почву для объяснения своего провала, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:49

2023-04-29T13:49

2023-04-29T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий белик

госдума рф

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Анонсируемое украинской стороной контрнаступление не оправдает ожиданий Запада, киевские власти уже готовят почву для объяснения своего провала, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, заявил ранее министр обороны страны Алексей Резников. Одной из целей называется выход к побережью Азовского моря. В свою очередь Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Депутат подчеркнул, что киевские власти заранее ищут лазейки на случай срыва контрнаступления. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий белик, госдума рф, россия, украина, вооруженные силы украины