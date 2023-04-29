Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 29.04.2023 (обновлено: 14:19 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868687295.html
МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС
МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС - РИА Новости, 29.04.2023
МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС
Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook* спикер министерства... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:46
2023-04-29T14:19
в мире
украина
евросоюз
польша
венгрия
олег николенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook* спикер министерства иностранных дел страны Олег Николенко. Николенко утверждает, что существуют все правовые основания для немедленного возобновления украинского аграрного экспорта в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию. Польша, Венгрия и несколько других европейских государств на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Тем не менее накануне вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис заявил, что с пятью странами союза удалось договориться об отмене этого запрета с некоторыми исключениями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html
украина
польша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, польша, венгрия, олег николенко
В мире, Украина, Евросоюз, Польша, Венгрия, Олег Николенко
МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС

МИД Украины направил Польше и ЕС ноты протеста из-за блокировки импорта сельхозпродукции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook* спикер министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
«

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", — сказал он.

Николенко утверждает, что существуют все правовые основания для немедленного возобновления украинского аграрного экспорта в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.
Польша, Венгрия и несколько других европейских государств на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Тем не менее накануне вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис заявил, что с пятью странами союза удалось договориться об отмене этого запрета с некоторыми исключениями.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Newsweek: союзники ударили Украину в спину
19 апреля, 09:37
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаЕвросоюзПольшаВенгрияОлег Николенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала