https://ria.ru/20230429/ukraina-1868687295.html

МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС

МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС - РИА Новости, 29.04.2023

МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС

Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook* спикер министерства... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:46

2023-04-29T12:46

2023-04-29T14:19

в мире

украина

евросоюз

польша

венгрия

олег николенко

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook* спикер министерства иностранных дел страны Олег Николенко. Николенко утверждает, что существуют все правовые основания для немедленного возобновления украинского аграрного экспорта в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию. Польша, Венгрия и несколько других европейских государств на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Тем не менее накануне вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис заявил, что с пятью странами союза удалось договориться об отмене этого запрета с некоторыми исключениями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html

украина

польша

венгрия

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в мире, украина, евросоюз, польша, венгрия, олег николенко