МИД Украины жестко ответил Польше и ЕС
МИД Украины направил Польше и ЕС ноты протеста из-за блокировки импорта сельхозпродукции
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу из-за блокирования импорта сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook* спикер министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
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"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", — сказал он.
Николенко утверждает, что существуют все правовые основания для немедленного возобновления украинского аграрного экспорта в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.
Польша, Венгрия и несколько других европейских государств на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Тем не менее накануне вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис заявил, что с пятью странами союза удалось договориться об отмене этого запрета с некоторыми исключениями.
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