https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html
Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма"
Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма" - РИА Новости, 29.04.2023
Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале о необходимости полного разгрома киевского режима и его ключевых... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:15
2023-04-29T12:15
2023-04-29T14:32
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
нато
в мире
республика крым
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале о необходимости полного разгрома киевского режима и его ключевых фигур. Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что планируемое контрнаступление позволит Украине вернуть полуостров под свой контроль.Медведев охарактеризовал это выступление как "истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров". Тем не менее, полагает он, такие заявления нельзя недооценивать. "Ответ на него может быть только таким: написал зампред Совбеза.В противном случае, добавил он, бредовые заявления украинского руководства превратятся в реальность и конфликт затянется, а России это ни к чему.О планах захватить Крым Зеленский рассказал в интервью финскому изданию Yle. Он выразил уверенность в успехе контрнаступления, но подчеркнул, что это зависит от поставок западного оружия.В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ, но сроки его постоянно отодвигаются. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря для перерезания сухопутного коридора в Крым и дальнейшей атаки на полуостров.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире, Республика Крым
Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма"
Зампред Совбеза Медведев призвал уничтожить личный состав и технику ВСУ при наступлении
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале
о необходимости полного разгрома киевского режима и его ключевых фигур.
Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что планируемое контрнаступление позволит Украине вернуть полуостров под свой контроль.
Медведев охарактеризовал это выступление как "истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров". Тем не менее, полагает он, такие заявления нельзя недооценивать.
"Ответ на него может быть только таким:
- Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.
- Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б. Украины.
- Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности", —
В противном случае, добавил он, бредовые заявления украинского руководства превратятся в реальность и конфликт затянется, а России это ни к чему.
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О планах захватить Крым Зеленский рассказал в интервью финскому изданию Yle
. Он выразил уверенность в успехе контрнаступления, но подчеркнул, что это зависит от поставок западного оружия.
В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ, но сроки его постоянно отодвигаются. Одним из направлений называется Запорожская область
с целью выхода к побережью Азовского моря для перерезания сухопутного коридора в Крым и дальнейшей атаки на полуостров.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков
, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан