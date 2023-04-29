https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html

Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма"

Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма" - РИА Новости, 29.04.2023

Медведев отреагировал на заявления Киева о "возвращении Крыма"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале о необходимости полного разгрома киевского режима и его ключевых... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:15

2023-04-29T12:15

2023-04-29T14:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

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республика крым

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале о необходимости полного разгрома киевского режима и его ключевых фигур. Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что планируемое контрнаступление позволит Украине вернуть полуостров под свой контроль.Медведев охарактеризовал это выступление как "истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров". Тем не менее, полагает он, такие заявления нельзя недооценивать. "Ответ на него может быть только таким: написал зампред Совбеза.В противном случае, добавил он, бредовые заявления украинского руководства превратятся в реальность и конфликт затянется, а России это ни к чему.О планах захватить Крым Зеленский рассказал в интервью финскому изданию Yle. Он выразил уверенность в успехе контрнаступления, но подчеркнул, что это зависит от поставок западного оружия.В Киеве уже несколько месяцев говорят о скором контрнаступлении ВСУ, но сроки его постоянно отодвигаются. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря для перерезания сухопутного коридора в Крым и дальнейшей атаки на полуостров.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире, республика крым