https://ria.ru/20230429/ukraina-1868668895.html

Байден и Зеленский могут лишиться самого главного, пишут СМИ

Байден и Зеленский могут лишиться самого главного, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023

Байден и Зеленский могут лишиться самого главного, пишут СМИ

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден скоро могут отойти от власти, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. "В недалеком будущем Байдену, РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:17

2023-04-29T10:17

2023-04-29T15:38

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден скоро могут отойти от власти, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. "В недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что к этому могут привести трудности ВСУ на фронте. В частности, автор указывает на грозящую Киеву нехватку боеприпасов и техники, если наступательная операция затянется. "Проще говоря, запасов почти нет. У США в основном закончились боеприпасы, и они уничтожают запасы в Южной Корее и Израиле, что встревожило израильских генералов", — пишет автор. По его мнению, переизбрание Байдена становится все более отдаленным по мере того, как его политика ведет к краху администрации Белого дома. Он проиграет выборы независимо от его пошатнувшегося умственного состояния или от того, сколько мертвых украинцев заплатят цену за его усилия по переизбранию. "Без переговоров русские попытаются систематически уничтожать новые бригады Украины. Имея более крупные силы, более продуманную тактику, больше воздушной мощи, средств ПВО и наземной техники, русские вполне могут разгромить украинскую армию", — резюмировалось в материале. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html

https://ria.ru/20230428/ssha-1868146534.html

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в мире, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сша, киев