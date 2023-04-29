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Армия Белоруссии проводит учения из-за напряженной ситуации у границ
Армия Белоруссии проводит учения из-за напряженной ситуации у границ - РИА Новости, 29.04.2023
Армия Белоруссии проводит учения из-за напряженной ситуации у границ
Начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения в армии республики... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:00
2023-04-29T14:00
2023-04-29T14:06
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения в армии республики связаны с напряженной ситуацией у границ. Его видеокомментарий опубликовало агентство Sputnik Беларусь."Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. Также накладывается та напряженная обстановка, которая складывается у границ нашей страны. Мы вынуждены реагировать на недружественных шаги наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия по боевой подготовке. И наши вооруженные силы поддерживают тонус на достаточно высоком уровне", - сказал Гулевич, комментируя причины интенсивных военных учений в Белоруссии. Гулевич отметил, что сейчас в белорусской армии проходит проверка боевой готовности, в рамках которой "отмобилизовано общевойсковое соединение, приведено к штату военного времени – численность состава более 6 тысяч человек". "Сейчас мы перешли к завершающей стадии проверки – проведение бригадного тактического учения", - сказал он. Гулевич обратил внимание, что во время мероприятий по боевой подготовке белорусская армия показывает свою силу на фоне проходящих в соседних западных странах учений. "Мы демонстрируем, что наши войска готовы при необходимости отразить любую агрессию, которая направлена против нашей страны. О чем и свидетельствует замысел учения в субботу - ведение активных оборонительных боев на рубежах поможет максимально нанести поражение наступающему противнику", – констатировал он. В субботу на одном из полигонов Брестской области на Западе Белоруссии прошло бригадное тактическое учение с боевой стрельбой в рамках проверки боеготовности белорусской армии. По информации агентства, согласно замыслу, разведка обнаружила передовые силы условного противника и вступила в бой с головным дозором. Условный противник понес потери и начал отходить, по отходящим колоннам были нанесены удары штурмовой авиации и артиллерии. Также с закрытых огневых позиций по условному противнику работали танки. В апреле в минобороны сообщали, что по поручению президента республики Александра Лукашенко в стране начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь, госсекретарь совбеза Александр Вольфович рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом воинского соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
https://ria.ru/20230424/granitsa-1867447877.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Армия Белоруссии проводит учения из-за напряженной ситуации у границ
Глава генштаба Гулевич: армия Белоруссии начала учения из-за напряженной ситуации у границ
МИНСК, 29 апр – РИА Новости.
Начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения в армии республики связаны с напряженной ситуацией у границ. Его видеокомментарий опубликовало агентство Sputnik Беларусь
.
"Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. Также накладывается та напряженная обстановка, которая складывается у границ нашей страны. Мы вынуждены реагировать на недружественных шаги наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия по боевой подготовке. И наши вооруженные силы поддерживают тонус на достаточно высоком уровне", - сказал Гулевич, комментируя причины интенсивных военных учений в Белоруссии.
Гулевич отметил, что сейчас в белорусской армии проходит проверка боевой готовности, в рамках которой "отмобилизовано общевойсковое соединение, приведено к штату военного времени – численность состава более 6 тысяч человек". "Сейчас мы перешли к завершающей стадии проверки – проведение бригадного тактического учения", - сказал он.
Гулевич обратил внимание, что во время мероприятий по боевой подготовке белорусская армия показывает свою силу на фоне проходящих в соседних западных странах учений.
"Мы демонстрируем, что наши войска готовы при необходимости отразить любую агрессию, которая направлена против нашей страны. О чем и свидетельствует замысел учения в субботу - ведение активных оборонительных боев на рубежах поможет максимально нанести поражение наступающему противнику", – констатировал он.
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В субботу на одном из полигонов Брестской области
на Западе Белоруссии прошло бригадное тактическое учение с боевой стрельбой в рамках проверки боеготовности белорусской армии. По информации агентства, согласно замыслу, разведка обнаружила передовые силы условного противника и вступила в бой с головным дозором. Условный противник понес потери и начал отходить, по отходящим колоннам были нанесены удары штурмовой авиации и артиллерии. Также с закрытых огневых позиций по условному противнику работали танки.
В апреле в минобороны сообщали, что по поручению президента республики Александра Лукашенко
в стране начата проверка боеготовности вооруженных сил. Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности. В свою очередь, госсекретарь совбеза Александр Вольфович
рассказал, что проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом воинского соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению.
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