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В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима - РИА Новости, 29.04.2023
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Тюменская область
 
16:12 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/tyumen-1868720392.html
В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима
В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима - РИА Новости, 29.04.2023
В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима
Контроль за соблюдением требований противопожарного режима усилили в Тюменской области, соответствующее поручение ответственным департаментам и службам дал... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:12
2023-04-29T16:12
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Контроль за соблюдением требований противопожарного режима усилили в Тюменской области, соответствующее поручение ответственным департаментам и службам дал губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано 17 лесных и 348 ландшафтных пожаров, в последние дни ситуация усложнилась - сухая, теплая и ветреная погода способствует стремительному распространению огня. Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. "Поручил коллегам тщательно контролировать соблюдение особого противопожарного режима. Кроме того, дал указание обеспечить при необходимости оперативную переброску сил и средств для борьбы с пожарами между муниципалитетами региона. Такие решения должны приниматься в буквальном смысле мгновенно, на основе четкого межведомственного взаимодействия", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По данным правительства Тюменской области, для тушения лесных пожаров сформирована группировка сил, в ее состав входят почти 2 тысячи человек и около 1,3 тысячи единиц техники. На майские праздники организовано дежурство вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Мобильные группы пожаротушения с участием лесной охраны ведут наземное патрулирование лесов, общая протяженность 283 маршрутов достигает 27,7 тысячи километров. Используется 54 беспилотных летательных аппарата. Особый противопожарный режим в регионе введен с 3 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, за соблюдением запретов следят работники лесной охраны и полицейские.
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тюменская область, александр моор, ми-8 амтш
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Ми-8 АМТШ
В Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима

Власти Тюменской области усилили контроль за соблюдением противопожарного режима

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Контроль за соблюдением требований противопожарного режима усилили в Тюменской области, соответствующее поручение ответственным департаментам и службам дал губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров.
В Тюменской области с начала пожароопасного сезона зафиксировано 17 лесных и 348 ландшафтных пожаров, в последние дни ситуация усложнилась - сухая, теплая и ветреная погода способствует стремительному распространению огня. Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор.
"Поручил коллегам тщательно контролировать соблюдение особого противопожарного режима. Кроме того, дал указание обеспечить при необходимости оперативную переброску сил и средств для борьбы с пожарами между муниципалитетами региона. Такие решения должны приниматься в буквальном смысле мгновенно, на основе четкого межведомственного взаимодействия", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
По данным правительства Тюменской области, для тушения лесных пожаров сформирована группировка сил, в ее состав входят почти 2 тысячи человек и около 1,3 тысячи единиц техники. На майские праздники организовано дежурство вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Мобильные группы пожаротушения с участием лесной охраны ведут наземное патрулирование лесов, общая протяженность 283 маршрутов достигает 27,7 тысячи километров. Используется 54 беспилотных летательных аппарата.
Особый противопожарный режим в регионе введен с 3 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры и готовить пищу на открытом огне, за соблюдением запретов следят работники лесной охраны и полицейские.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорМи-8 АМТШ
 
 
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