https://ria.ru/20230429/trevoga-1868642745.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.04.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:43

2023-04-29T02:43

2023-04-29T03:07

специальная военная операция на украине

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украина

днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ведомства, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 02.06 по 02.39 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html

украина

днепропетровская область

киев

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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф