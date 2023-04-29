https://ria.ru/20230429/televizor-1868642159.html

Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины

Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины - РИА Новости, 29.04.2023

Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины

Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор, как это делали раньше в других конфликтах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:15

2023-04-29T02:15

2023-04-29T02:15

в мире

сша

украина

афганистан

скотт риттер

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор, как это делали раньше в других конфликтах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Штатамне приходится иметь дело с ужасными последствиями, когда они убегают от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме."Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, по-разному можно назвать. А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем, что у них есть, оказываются по себе", — сказал он.По словам военного, американская политика в Афганистане закончилась позором и унижением, но Вашингтону не пришлось за это платить."Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта", — резюмировал он.Ранее Риттер сообщил о потере Киевом 80 процентов от изначального состава ВСУ.

https://ria.ru/20230428/ssha-1868538331.html

https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html

сша

украина

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, афганистан, скотт риттер, вооруженные силы украины