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Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины
Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины - РИА Новости, 29.04.2023
Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины
Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор, как это делали раньше в других конфликтах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T02:15
2023-04-29T02:15
2023-04-29T02:15
в мире
сша
украина
афганистан
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор, как это делали раньше в других конфликтах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Штатамне приходится иметь дело с ужасными последствиями, когда они убегают от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме."Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, по-разному можно назвать. А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем, что у них есть, оказываются по себе", — сказал он.По словам военного, американская политика в Афганистане закончилась позором и унижением, но Вашингтону не пришлось за это платить."Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта", — резюмировал он.Ранее Риттер сообщил о потере Киевом 80 процентов от изначального состава ВСУ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, афганистан, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Афганистан, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
Американский разведчик раскрыл, как США уйдут с Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что американцы уйдут с Украины, выключив телевизор
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Американцы уйдут с Украины, просто выключив телевизор, как это делали раньше в других конфликтах, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, Штатамне приходится иметь дело с ужасными последствиями, когда они убегают от схватки, как это произошло в Афганистане или Вьетнаме.
"Мы просто уходим и возвращаемся в американскую крепость, ну или натовскую, по-разному можно назвать. А люди, которые поставили на кон все, когда США заверили, что "будут рядом с вами, сражаться до конца плечом к плечу", и рискнули всем, что у них есть, оказываются по себе", — сказал он.
По словам военного, американская политика в Афганистане закончилась позором и унижением, но Вашингтону не пришлось за это платить.
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"Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта", — резюмировал он.
Ранее Риттер сообщил о потере Киевом 80 процентов от изначального состава ВСУ.
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