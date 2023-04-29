В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова
В Театре на Бронной представили новый, яркий спектакль Константина Богомолова "Вероника"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Театре на Бронной – громкая премьера сезона. Режиссер Константин Богомолов представил спектакль "Вероника".
В основе — пьеса Виктора Розова "Вечно живые" (1943). Именно по этому произведению Михаил Калатозов снял культовую картину "Летят журавли", получившую "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 1958 году.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актеры в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
1 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
3 из 3
Актеры в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
1 из 3
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
2 из 3
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
3 из 3
"Практически один и тот же текст с небольшими изменениями во всех случаях имеет абсолютно разные интонации. Мне кажется, это очень важно", — рассказала в интервью РБК художник–постановщик Лариса Ломакина.
Лента Михаила Калатозова когда-то превратила в звезду международного масштаба Татьяну Самойлову, воплотившую образ Вероники.
В интерпретации Константина Богомолова эту роль исполняют Василиса Перелыгина и Яна Вилочкина.
"Богомолов погружает зрителей в жизнь людей великой и героической эпохи. Это жизнь на войне и в тылу. Жизнь через призму частной истории, в которой есть место трагической любви и подвигу, предательству и раскаянию, потере и обретению новой жизни", — рассказывают о премьере в Театре на Бронной.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
1 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
3 из 3
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
1 из 3
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
2 из 3
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
3 из 3
В театре поясняют: постановка о совсем еще молодых людях. Казалось бы, у них еще все впереди, герои столкнулись с очень сложными вызовами. Они чисты и честны, но – иногда заблуждаются.
В спектакле также задействованы Иван Шабалтас, Вера Майорова, Людмила Хмельницкая, Андро Симонишвили, Иван Тарасов, Аня Патокина, Богдан Жилин, Григорий Верник, Анастасия Ильинская, Александра Николаева, Илья Козырев, Александр Шумский, Никита Худяков, Даниил Чуп, Елизавета Базыкина, Катерина Васильева и другие.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
1 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
2 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
3 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
4 из 4
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
1 из 4
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
2 из 4
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
3 из 4
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
4 из 4
Над проектом также работали видеохудожники Алан Мандельштам, Роман Зимецкий, Михаил Мясников и художник по свету Иван Виноградов.
Ближайшие показы запланированы на 29 и 30 апреля, 16, 25 и 30 мая.