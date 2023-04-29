https://ria.ru/20230429/teatr-1868566014.html

В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова

В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова - РИА Новости, 29.04.2023

В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова

В Театре на Бронной – громкая премьера сезона. Режиссер Константин Богомолов представил спектакль "Вероника". РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T07:10

2023-04-29T07:10

2023-04-29T07:10

культура

новости культуры

театр

театр на бронной

константин богомолов

михаил калатозов

канны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868553233_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_71d83521a64de5703dc7fb759f9a61c5.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Театре на Бронной – громкая премьера сезона. Режиссер Константин Богомолов представил спектакль "Вероника". В основе — пьеса Виктора Розова "Вечно живые" (1943). Именно по этому произведению Михаил Калатозов снял культовую картину "Летят журавли", получившую "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 1958 году. "Практически один и тот же текст с небольшими изменениями во всех случаях имеет абсолютно разные интонации. Мне кажется, это очень важно", — рассказала в интервью РБК художник–постановщик Лариса Ломакина.Лента Михаила Калатозова когда-то превратила в звезду международного масштаба Татьяну Самойлову, воплотившую образ Вероники. В интерпретации Константина Богомолова эту роль исполняют Василиса Перелыгина и Яна Вилочкина. "Богомолов погружает зрителей в жизнь людей великой и героической эпохи. Это жизнь на войне и в тылу. Жизнь через призму частной истории, в которой есть место трагической любви и подвигу, предательству и раскаянию, потере и обретению новой жизни", — рассказывают о премьере в Театре на Бронной.В театре поясняют: постановка о совсем еще молодых людях. Казалось бы, у них еще все впереди, герои столкнулись с очень сложными вызовами. Они чисты и честны, но – иногда заблуждаются. В спектакле также задействованы Иван Шабалтас, Вера Майорова, Людмила Хмельницкая, Андро Симонишвили, Иван Тарасов, Аня Патокина, Богдан Жилин, Григорий Верник, Анастасия Ильинская, Александра Николаева, Илья Козырев, Александр Шумский, Никита Худяков, Даниил Чуп, Елизавета Базыкина, Катерина Васильева и другие.Над проектом также работали видеохудожники Алан Мандельштам, Роман Зимецкий, Михаил Мясников и художник по свету Иван Виноградов.Ближайшие показы запланированы на 29 и 30 апреля, 16, 25 и 30 мая.

https://ria.ru/20230414/teatr-1865449730.html

канны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр на бронной, константин богомолов, михаил калатозов, канны