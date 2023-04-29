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В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова - РИА Новости, 29.04.2023
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Культура
 
07:10 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/teatr-1868566014.html
В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова
В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова - РИА Новости, 29.04.2023
В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова
В Театре на Бронной – громкая премьера сезона. Режиссер Константин Богомолов представил спектакль "Вероника". РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:10
2023-04-29T07:10
культура
новости культуры
театр
театр на бронной
константин богомолов
михаил калатозов
канны
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Театре на Бронной – громкая премьера сезона. Режиссер Константин Богомолов представил спектакль "Вероника". В основе — пьеса Виктора Розова "Вечно живые" (1943). Именно по этому произведению Михаил Калатозов снял культовую картину "Летят журавли", получившую "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 1958 году. "Практически один и тот же текст с небольшими изменениями во всех случаях имеет абсолютно разные интонации. Мне кажется, это очень важно", — рассказала в интервью РБК художник–постановщик Лариса Ломакина.Лента Михаила Калатозова когда-то превратила в звезду международного масштаба Татьяну Самойлову, воплотившую образ Вероники. В интерпретации Константина Богомолова эту роль исполняют Василиса Перелыгина и Яна Вилочкина. "Богомолов погружает зрителей в жизнь людей великой и героической эпохи. Это жизнь на войне и в тылу. Жизнь через призму частной истории, в которой есть место трагической любви и подвигу, предательству и раскаянию, потере и обретению новой жизни", — рассказывают о премьере в Театре на Бронной.В театре поясняют: постановка о совсем еще молодых людях. Казалось бы, у них еще все впереди, герои столкнулись с очень сложными вызовами. Они чисты и честны, но – иногда заблуждаются. В спектакле также задействованы Иван Шабалтас, Вера Майорова, Людмила Хмельницкая, Андро Симонишвили, Иван Тарасов, Аня Патокина, Богдан Жилин, Григорий Верник, Анастасия Ильинская, Александра Николаева, Илья Козырев, Александр Шумский, Никита Худяков, Даниил Чуп, Елизавета Базыкина, Катерина Васильева и другие.Над проектом также работали видеохудожники Алан Мандельштам, Роман Зимецкий, Михаил Мясников и художник по свету Иван Виноградов.Ближайшие показы запланированы на 29 и 30 апреля, 16, 25 и 30 мая.
https://ria.ru/20230414/teatr-1865449730.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, театр, театр на бронной, константин богомолов, михаил калатозов, канны
Культура, Новости культуры, Театр, Театр на Бронной, Константин Богомолов, Михаил Калатозов, Канны
В Театре на Бронной представили новый спектакль Константина Богомолова

В Театре на Бронной представили новый, яркий спектакль Константина Богомолова "Вероника"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Театре на Бронной – громкая премьера сезона. Режиссер Константин Богомолов представил спектакль "Вероника".
В основе — пьеса Виктора Розова "Вечно живые" (1943). Именно по этому произведению Михаил Калатозов снял культовую картину "Летят журавли", получившую "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 1958 году.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Спектакль Вероника в театре на Бронной
Актеры в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актеры в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Практически один и тот же текст с небольшими изменениями во всех случаях имеет абсолютно разные интонации. Мне кажется, это очень важно", — рассказала в интервью РБК художник–постановщик Лариса Ломакина.
Лента Михаила Калатозова когда-то превратила в звезду международного масштаба Татьяну Самойлову, воплотившую образ Вероники.
В интерпретации Константина Богомолова эту роль исполняют Василиса Перелыгина и Яна Вилочкина.
"Богомолов погружает зрителей в жизнь людей великой и героической эпохи. Это жизнь на войне и в тылу. Жизнь через призму частной истории, в которой есть место трагической любви и подвигу, предательству и раскаянию, потере и обретению новой жизни", — рассказывают о премьере в Театре на Бронной.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Спектакль Вероника в театре на Бронной
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актриса Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
В театре поясняют: постановка о совсем еще молодых людях. Казалось бы, у них еще все впереди, герои столкнулись с очень сложными вызовами. Они чисты и честны, но – иногда заблуждаются.
В спектакле также задействованы Иван Шабалтас, Вера Майорова, Людмила Хмельницкая, Андро Симонишвили, Иван Тарасов, Аня Патокина, Богдан Жилин, Григорий Верник, Анастасия Ильинская, Александра Николаева, Илья Козырев, Александр Шумский, Никита Худяков, Даниил Чуп, Елизавета Базыкина, Катерина Васильева и другие.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Спектакль Вероника в театре на Бронной
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
Спектакль Вероника в театре на Бронной
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
Актеры Богдан Жилин и Яна Вилочкина в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 4
Актер Богдан Жилин в сцене из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 4
Сцена из спектакля "Вероника" в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 4
Над проектом также работали видеохудожники Алан Мандельштам, Роман Зимецкий, Михаил Мясников и художник по свету Иван Виноградов.
Ближайшие показы запланированы на 29 и 30 апреля, 16, 25 и 30 мая.
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