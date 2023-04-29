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Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья
Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья - РИА Новости, 29.04.2023
Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья
Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электричества из-за обстрела украинских войск до воскресенья, населению стоит запастись питьевой водой,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:49
2023-04-29T15:49
2023-04-29T15:49
специальная военная операция на украине
жкх
новая каховка
херсонская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электричества из-за обстрела украинских войск до воскресенья, населению стоит запастись питьевой водой, сообщает пресс-служба городской администрации. Город подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск в субботу. Повреждены городская электроподстанция и линии электропередач. Власти призвали горожан запастись питьевой водой. Будет организован подвоз воды ко дворам.
https://ria.ru/20230429/sosva-1868693434.html
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Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья
Город Новая Каховка в Херсонской области остался обесточен до воскресенья из-за обстрела