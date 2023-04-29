https://ria.ru/20230429/svet-1868716025.html

Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья

Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья - РИА Новости, 29.04.2023

Новая Каховка осталась без электричества до воскресенья

Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электричества из-за обстрела украинских войск до воскресенья, населению стоит запастись питьевой водой,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:49

2023-04-29T15:49

2023-04-29T15:49

специальная военная операция на украине

жкх

новая каховка

херсонская область

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области остался без электричества из-за обстрела украинских войск до воскресенья, населению стоит запастись питьевой водой, сообщает пресс-служба городской администрации. Город подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск в субботу. Повреждены городская электроподстанция и линии электропередач. Власти призвали горожан запастись питьевой водой. Будет организован подвоз воды ко дворам.

https://ria.ru/20230429/sosva-1868693434.html

новая каховка

херсонская область

россия

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жкх, новая каховка, херсонская область , россия, происшествия, вооруженные силы украины