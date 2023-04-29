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СБР в Судане утверждают, что сбили самолет ВВС страны - РИА Новости, 29.04.2023
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19:40 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/sudan-1868757722.html
СБР в Судане утверждают, что сбили самолет ВВС страны
СБР в Судане утверждают, что сбили самолет ВВС страны - РИА Новости, 29.04.2023
СБР в Судане утверждают, что сбили самолет ВВС страны
Выступившие против регулярной армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло заявили, что им удалось сбить над... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:40
2023-04-29T19:40
в мире
судан
антониу гутерреш
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 29 апр - РИА Новости. Выступившие против регулярной армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло заявили, что им удалось сбить над пригородом суданской столицы Омдурмана самолет ВВС Судана МиГ, говорится в выпущенном в субботу заявлении СБР. "Сегодня Силам быстрого реагирования удалось сбить в Омдурмане боевой самолет МиГ, принадлежащий силам, осуществившим военный переворот", - отмечается в сообщении. Они обвинили регулярную армию в нарушении очередного перемирия, введенного в пятницу двумя сторонами конфликта на 72 часа, "из-за многих центров принятия решений внутри сил, осуществивших переворот". Ранее СБР не раз заявляли, что им удавалось сбивать суданские военные самолеты, с которых армия обстреливает их позиции, но командование суданскими вооруженными силами не подтверждало их информацию. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. По сообщению министерства здравоохранения Судана, полученному РИА Новости, во время вооруженного конфликта в Судане почти за две недели, начиная с середины апреля, погибли 528 человек, 4599 получили ранения.
https://ria.ru/20230429/sudan-1868743495.html
https://ria.ru/20230425/sudan-1867728497.html
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в мире, судан, антониу гутерреш, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Антониу Гутерреш, Столкновения в Хартуме
СБР в Судане утверждают, что сбили самолет ВВС страны

Силы быстрого реагирования в Судане утверждают, что сбили самолет ВВС Судана около столицы

© РИА Новости / Салих Башир | Перейти в медиабанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 29 апр - РИА Новости. Выступившие против регулярной армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло заявили, что им удалось сбить над пригородом суданской столицы Омдурмана самолет ВВС Судана МиГ, говорится в выпущенном в субботу заявлении СБР.
"Сегодня Силам быстрого реагирования удалось сбить в Омдурмане боевой самолет МиГ, принадлежащий силам, осуществившим военный переворот", - отмечается в сообщении.
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Они обвинили регулярную армию в нарушении очередного перемирия, введенного в пятницу двумя сторонами конфликта на 72 часа, "из-за многих центров принятия решений внутри сил, осуществивших переворот".
Ранее СБР не раз заявляли, что им удавалось сбивать суданские военные самолеты, с которых армия обстреливает их позиции, но командование суданскими вооруженными силами не подтверждало их информацию.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
По сообщению министерства здравоохранения Судана, полученному РИА Новости, во время вооруженного конфликта в Судане почти за две недели, начиная с середины апреля, погибли 528 человек, 4599 получили ранения.
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