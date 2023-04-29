https://ria.ru/20230429/sudan-1868744584.html

Около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию

Около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 29.04.2023

Около 40 россиян эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию

До сорока российских граждан эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, среди них - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний, работники ООН,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:22

2023-04-29T18:22

2023-04-29T18:22

в мире

судан

антониу гутерреш

столкновения в хартуме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg

ТУНИС, 29 апр - РИА Новости. До сорока российских граждан эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию, среди них - несколько семей, сотрудники одной из российских компаний, работники ООН, заявил РИА Новости генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров. По словам российского дипломата, каждый день в порт Джидды из Судана, где продолжаются бои между правительственной армией и Силами быстрого реагирования (СБР), прибывает паромом либо на военных кораблях до двух тысяч человек. "Несколько групп российских граждан, на свой страх и риск прорвались из Хартума и других суданских городов в Порт-Судан. Позже на кораблях они были эвакуированы в Джидду, всего до сорока россиян", - сказал генеральный консул. Среди эвакуированных из Судана россиян, по словам генконсула, были несколько семей, большая группа сотрудников одной из российских компаний, а также служащие ООН. "Всем бесплатно была предоставлена саудовская виза, предоставлено бесплатное двухдневное проживание в гостинице, а также питание", - отметил глава российского диппредставительства в Джидде. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет. По сообщению министерства здравоохранения Судана, полученному РИА Новости, во время вооруженного конфликта в Судане почти за две недели, начиная с середины апреля, погибли 528 человек, 4599 получили ранения.

https://ria.ru/20230428/sudan-1868563187.html

https://ria.ru/20230422/sudan-1867010701.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, антониу гутерреш, столкновения в хартуме